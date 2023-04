In Svezia c’è bisogno di veterinari: aperte le candidature per 150 posti disponibili

L’esperienza di lavoro all’estero post laurea è sempre un valore aggiunto per il percorso formativo di ogni professionista. In primo luogo si imparano nuove lingue, ci si confronta con realtà diverse, persone diverse, problemi diversi. Poi si possono trovare sbocchi lavorativi con possibilità di crescita maggiori che da noi.

In ogni caso, comunque vada, è un’esperienza di vita, oltre che professionale. Sempre consigliata.

Lavoro all’estero 2023: occasioni in Svezia per i veterinari

Ottime notizie arrivano dalla Scandinavia, Svezia per la precisione, per tutti i laureati in veterinaria, anche senza esperienza di lavoro.

L’organizzazione di veterinari svedesi, la Distriktsveterinärerna, facente parte del Ministero dell’Agricoltura Svedese, ha indetto un bando per assumere 70 figure specializzate in ambito veterinario, mentre altre 80 saranno contrattualizzate dalle cliniche internazionali Evidensia.

Una possibilità importante, che permette di lavorare a fianco ad un team composto da persone proveniente da tutte le parti d’Europa.

A rendere ancora più allettante la proposta è lo stipendio, che può arrivare fino a 4.400 euro mensili.

Tipologia di lavoro e orari

Il costo della vita in Svezia è tra i più alti in Europa, ma come retribuzione di ingresso resta sempre ottima.

Come detto, i posti disponibili sono 150, divisi tra 70 veterinari senza necessaria esperienza, anche neolaureati, da inserire nella strutture Distriktsveterinärerna, e 80 esperti, che invece andranno a coprire i posti vacanti nelle cliniche Evidensia.

I contratti sono di 40 ore a settimana per gli assunti in Distriktsveterinärerna, quindi un full time con stipendio di partenza pari 2.953 euro, cui vanno aggiunti eventuali straordinari e servizi di reperibilità.

Per i veterinari di Evidensia è previsto un contratto sempre di 40 ore, ma con retribuzione variabile tra i 3.080 euro e i 4.400 euro, in base al tipo di esperienza e mansione.

Requisiti

I candidati al lavoro di veterinario presso la Distriktsveterinärerna devono avere almeno 5 anni di esperienza nel settore veterinario, esperienza anche formativa in ambito universitario, non necessariamente lavorativa.

Sono inoltre indispensabili un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, la disponibilità ad apprendere da subito lo svedese e la capacità di lavorare sia in team che in modo autonomo.

Per quanto riguarda gli interessati alle posizioni aperte in Evidensia, l’esperienza di lavoro sul campo è un requisito fondamentale, specie se con piccoli animali ed equini.

Per lavorare in Svezia come veterinario serve conoscere lo svedese ed essere in possesso della licenza veterinaria nazionale. Le aziende guideranno i candidati assunti nel conseguimento di tutti i documenti necessari per poter svolgere regolarmente la professione.

È anche possibile consultare il programma Eures TMS per avere supporto e informazioni utili per avviare una carriera lavorativa in Svezia.

Come candidarsi

Chi è interessato ad un lavoro all’estero come veterinario, può inviare la propria candidatura tramite e-mail all’indirizzo [email protected] (allegando il CV, una lettera di presentazione in inglese e mettendo in copia [email protected]) per la Distriktsveterinärerna.

Mentre l’indirizzo e-mail [email protected] (con sempre in copia [email protected]) è dedicato ai candidati per Evidensia.