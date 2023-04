Concorso Inps aprile 2023: assunzioni per mille posti, ecco le figure ricercate

Nuovi concorsi sono pronti per chi sogna una carriera nel settore pubblico. Avere un posto di lavoro fisso rimane un traguardo importante per moltissime persone, anche se alcune recenti ricerche avevano dimostrato che i giovani non sono più indirizzati al posto fisso come le precedenti generazioni. Non è un caso che giungono sempre moltissime domande per alcuni bandi di concorso, soprattutto se a proporli sono l’Inps o l’Agenzia delle Entrate. Proprio l’Inps ha pubblicato da poco un concorso per mille posti di lavoro. In particolare si ricercano figure a cui conferire incarichi professionali individuali in ambito previdenziale e assistenziale. In sostanza, la ricerca è rivolta soprattutto a operatori sanitari e medici. Vediamo di scoprire nel dettaglio come candidarsi e quali sono le figure ricercate da Inps.

Concorso Inps aprile 2023, nuovo bando per figure sanitarie

L’Inps ha pubblicato un concorso per 701 medici a cui conferire incarichi individuali per “assicurare il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile e alle attività medico-legali “ come si legge in una nota dell’Istituto di previdenza sociale.

Laurea in medicina e chirurgia

Iscrizione all’albo professionale

A poter inviare la candidatura, in sostanza, sono i medici che possiedono i seguenti requisiti:

Gli interessati hanno tempo fino al 26 aprile entro le ore 14 per inviare la domanda, che può essere spedita collegandosi direttamente sul sito Inps, alla voce concorsi, usando lo Spid o la Carta Nazionale dei Servizi o la carta identità elettronica.

Le altre figure ricercate e lo stipendio previsto

Oltre al bando di concorso dell’Inps per medici, ce n’è anche un altro per 483 operatori sociali-esperti ratione materiae. A questi sarà conferito l’incarico con contratto di lavoro autonomo per svolgere prestazioni libero professionali per seguire gli adempimenti sanitari di competenza istituzionale.

Albo professionale degli Psicologi

Albo professionale degli Assistenti Sociali

Altri Albi professionali di interesse istituzionale tranne che l’Albo dei medici Chirurghi.

Si cercano, in sostanza, dei professionisti con partita Iva. In questo caso, per inviare la candidatura, è necessario essere iscritti:

Non possono candidarsi i soggetti che al momento sono già impegnati con un incarico analogo presso Commissioni mediche. Ma anche chi sta effettuando consulenze tecniche di parte attinenti all’attività dell’INPS , i soggetti che hanno rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato e chi svolge incarichi politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e nazionali. Allo stesso modo è vietata la candidatura a chi ha svolto negli ultimi tre anni qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati. Infine chi avuto precedenti rapporti con l’Istituto finiti con note negative.

L’Inps ha anche comunicato i compensi relativi agli operatori sanitari vincitori del concorso. Si parla di un un compenso fisso di 80,00 euro lordi più Iva al 22 per cento con la possibilità di alcuni incrementi spiegati nel bando.

Gli interessati, che vogliono candidarsi per queste posizioni di lavoro, possono farlo fino alle ore 14 del giorno 21 aprile, collegandosi con le stesse modalità del precedente bando.