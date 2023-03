Concorso Bidelli 2023, tutto quello che c’è da sapere per partecipare alla selezione

Nuovo Concorso Bidelli 2023 in arrivo. Diffuso il bando pubblico che illustra i dettagli per la selezione di Personale ATA, definizione che comprende sì i Collaboratori Scolastici, ma anche altro personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

La procedura di selezione prevede due concorsi pubblici 2023: il concorso ATA 24 Mesi 2023 e il concorso ATA 2023 (ex LSU). Il primo è dedicato ai candidati che hanno maturato 24 mesi di servizio come Personale ATA, quindi che hanno avuto in precedenza un contratto precario nel ruolo. Il secondo è dedicato al personale risalente all’ultimo bando per gli ex LSU ATA, lavoratori che sono rimasti senza lavoro dopo che è scaduto il bando con cui il Ministero affidava i lavori per le pulizia delle scuole a ditte esterne.

Scopriamo di più sui requisiti, le modalità di partecipazione e i contratti offerti per il Concorso Bidelli 2023.

Concorso Bidelli 2023: i posti a disposizione e i requisiti previsti

I posti messi a disposizione dal Concorso Bidelli 2023 sono 131.143, di cui 590 riservati al concorso ATA ex LSU 2023 così distribuiti sul territorio:

3 posti in Campania;

94 posti in Emilia Romagna;

272 posti in Lazio;

38 posti in Liguria;

68 posti in Lombardia;

31 posti nelle Marche;

25 posti in Piemonte;

12 posti in Sardegna;

16 posti in Toscana;

5 posti in Umbria;

26 posti in Veneto.

Oltre ai collaboratori domestici, i 204.498 posti in organico personale ATA per il periodo 2023/2024 sono così divisi:

assistenti amministrativi: 46.858 posti, di cui 264 destinati al passaggio da full time a part time degli ex co.co.co.;

assistenti tecnici: 17.190 posti, di cui 5 riservati per i passaggi dal tempo pieno al tempo parziale degli ex co. co.co. per la sola Sicilia.

Parliamo di requisiti. Per partecipare al concorso ATA 24 mesi è necessario:

essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre. Oppure essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre. Altrimenti essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre;

anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi), il limite minimo è precisamente 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;

essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre (diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti in base al profilo).

I requisiti per il concorso ATA 2023 Ex Lsu sono, invece:

diploma di scuola secondaria di primo grado;

almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, ma che includano gli anni 2018 e il 2019, nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Le mansioni e gli stipendi previsti per Collaboratori Scolastici e il resto del personale ATA

Per chi è interessato a partecipare al Concorso Bidelli 2023, queste sono le mansioni previste per i Collaboratori Scolastici nelle scuole pubbliche:

pulizia dei locali scolastici;

controllo delle porte dell’Istituto e dell’ingresso/dell’uscita degli alunni;

consegna di documenti dagli uffici alle classi e viceversa;

fornitura di prodotti necessari allo svolgimento delle lezioni (gesso, strumenti geometrici e via dicendo).

Parlando di stipendi, per il Personale Ata 2023-2024 selezionato tramite il Concorso Bidelli 2023 e non solo, sono previste cifre differenti a seconda del ruolo:

il collaboratore scolastico (il cosiddetto bidello) ha uno stipendio base di 1.294 euro lordi al mese, 1.000 euro netti e circa 15.532 euro lordi l’anno;

l’assistente amministrativo di prima fascia, con un’anzianità di servizio da 0 a 8 anni, ha uno stipendio base di circa 1.450 euro al mese, tra i 1.150 e i 1.250 euro netti e circa 17.397 euro lordi all’anno;

l’assistente tecnico percepisce uno stipendio base di 1.450 euro circa al mese, tra i 1.150 e i 1.250 euro netti, circa 17.397 euro lordi l’anno;

cuoco

cuoco il cuoco ha uno stipendio base di 1.450 euro al mese, tra i 1.150 e i 1.250 euro netti) e 17.397 euro lordi all’anno;

l’infermiere scolastico prende circa 1.450 euro al mese lordi, tra i 1.150 e i 1.250 euro netti, circa 17.397 euro lordi l’anno;

il guardarobiere guadagna 1.450 euro al mese, tra 1.150 e 1.250 euro netti, 17.397 euro lordi l’anno;

il coordinatore amministrativo e tecnico percepisce 1.658 euro lordi al mese, circa 1.350/1.450 euro nett, per circa 19.892 euro lordi l’anno;

il direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) prende circa 1.916 euro al mese, tra i 1.600 e i 1.700 euro netti, ovvero 22.994 euro lordi l’anno.

Concorso Bidelli 2023: come funziona la elezione

Per quanto riguarda la procedura d’esame per il nuovo Concorso Bidelli 2023, sia per il concorso ATA 24 Mesi 2023 che per il concorso ATA 2023 (ex LSU) non sono previste prove d’esame. Verranno solo valutati i titoli posseduti e i requisiti prima elencati in base al bando. Il Ministero ripartirà i posti a livello regionale e provinciale tenendo in considerazione gli alunni con disabilità certificata presenti a sistema, le situazioni di disagio locali e i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.