Assunzioni portalettere per Poste Italiane, quali requisiti soddisfare?

Poste Italiane ha nuovamente aperto le porte a nuove assunzioni per portalettere. L’azienda italiana attua periodicamente questo tipo di selezione offrendo contratti a tempo determinato ai nuovi assunti. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfar e come candidarsi.

Assunzioni portalettere, come funziona?

Candidarsi per un posto come portalettere è molto semplice, basta andare sulla pagina ufficiale di Poste Italiane e visionare le posizioni aperte. Una volta selezionata quella di portalettere, vi basterà cliccare e inviare il proprio curriculum. I requisiti richiesti sono soltanto il diploma e le patente B. Il comune di Bolzano chiede invece anche l’attestato di bilinguismo (italiano e tedesco). Come dicevamo, Poste Italiane apre queste posizioni periodicamente, e solitamente lo fa in vista delle nuove stagioni, o quando su determinati territori c’è carenza di personale. Ma come funziona l’iter di selezione? Solitamente, il contratto è a tempo determinato, ma se la risorsa matura una certa anzianità di servizio, allora può essere stabilizzata con un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda le assunzioni, Poste Italiane contatta i candidati scelti tramite mail e li invita a un test di logica.

L’esito del test non viene comunicato, ma coloro che l’hanno superato ricevono una ulteriore chiamata per prenotare la prova moto. Si tratta di un liberty 125 a pieno carico. Per guidarlo basta avere la patente B. Superata anche questa, allora si passa alla presentazione dei documenti per completare la fase di assunzione (generalmente con contratto della durata di 3 o 4 mesi). I documenti da presentare sono:

copia titolo di studio;

carta d’identità (in alternativa codice fiscale o patente);

curriculum

modello Poste Italiane precedentemente inviato al candidato e compilato.

Stipendio e altre info

Come detto, le assunzioni come portalettere di Poste Italiane sono una soluzione che sostanzialmente chi è in cerca di lavoro può opzionare per tamponare e superare il momento difficile. Se sta cercando qualcosa di decisamente più stabile, allora consigliamo ad esempio di dare un’occhiata ai dati relativi alle figure professionali più ricercate oggi. Ad ogni modo, anche come portalettere si può ottenere un contratto a tempo indeterminato. Se si hanno 6 mesi di lavoro alla data del 31 gennaio dell’anno in corso si può partecipare alla procedura per entrare nelle graduatorie Poste Italiane CTD per le assunzioni. Le prossime graduatorie dovrebbero invece aprirsi alla fine di questo anno.

Per quanto riguarda lo stipendio, un portalettere junior guadagna dai 1160 ai 1200 euro netti al mese. I postini invece guadagnano intorno ai 1250 euro. Lo stipendio però varia anche in base agli straordinari che il lavoratore fa, ovviamente. Le ore di lavoro, a tal proposito, sono 36 a settimana, distribuite su 6 giorni. Gli orari di lavoro (6 al giorno) variano a discrezione dei vari centri sparsi sul territorio italiano.