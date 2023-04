Assunzioni McDonald’s, si cercano 160 addetti alla ristorazione

Non saranno i più salutari dei menu, ma i fast food rappresentano ancora il modo più pratico e veloce di mangiare. Inoltre, dato il grande successo ottenuto anche nel nostro paese, sono anche fonte di lavoro. E infatti le nuove assunzioni McDonald’s daranno l’opportunità a chi è in cerca di un’occupazione di realizzare il proprio sogno. Il colosso della ristorazione sta infatti cercando personale da impiegare in Lombardia, per la precisione a Milano. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Assunzioni McDonald’s, si cerca personale

Nei ristoranti del capoluogo lombardo McDonald’s sta cercando personale da inserire nel proprio organico come addetto alla ristorazione. Si tratta di un ruolo importante che non richiede competenze culinarie, ma soprattutto grande capacità di adattamento e svolgimento dei compiti in tempi celeri. La forza dell’azienda statunitense è sempre stata infatti quella di essere estremamente veloce e organizzata, da qui il successo e la ragione d’essere dei fast food. Si tratta di un genere di alimentazione che ha grande successo negli Stati Uniti, anche se i piatti proposti non sono certamente quelli che noi potremmo definire salutisti.

Cibi grassi, ricchi di calorie e soprattutto conservati con procedimenti chimici che hanno fatto discutere anche in patria.

Famosa ad esempio l’inchiesta proposta alcuni anni fa dal documentario Super Size Me di Morgan Spurlock, meritevole nel 2004 anche di una candidatura all’oscar. Insomma, gli americani sanno benissimo che quelle patatine non fanno affatto bene, così come quel particolare pane con il quale servono i Big Mac e simili. Eppure, anche da noi alla fine il McDonald’s ha avuto un grande successo, soprattutto tra i più piccoli, i quali sono catturati dai regali che l’azienda inserisce negli Happy Meal.

Requisiti e candidatura

Tornado alla proposta professionale, non è la prima volta che l’azienda quest’anno apre le porte a nuove assunzioni. A fine febbraio si cercavano infatti nuove risorse a Roma . Ma come candidarsi invece per le nuove assunzioni di Milano?

160 addetti alla ristorazione-crew, queste le figure professionali ricercate dall’azienda. Per quanto riguarda i requisiti relativi alle nuove assunzioni McDonald’s, candidati devono essere in possesso di diploma di scuola superiore. Il lavoratore deve inoltre avere spiccate doti relazionali e comunicative, essere disponibili a lavorare in team e avere domicilio nelle vicinanze delle sedi di lavoro. Il contratto è part time. I dipendenti dovranno dare la propria disponibilità a lavorare su turni, anche notturni, nei weekend e nei festivi. Gli addetti alla ristorazione dovranno occuparsi della sala, assistere i clienti e dare loro informazioni relative ai menu disponibili.

Per il reclutamento del nuovo personale la società ha indetto il McDonald’s Job Tour, che si terrà proprio a Milano il 28 aprile, mentre nei giorni a seguire sarà attivo anche in altre città del paese. È inoltre possibile inviare la propria candidatura spontanea visitando il portale dell’azienda e e cliccando sulla posizione aperta. La richiesta di assunzione deve essere presentata entro il 25 aprile.