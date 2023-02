Assunzioni Barilla, ecco le posizioni aperte e come candidarsi

È un vero e proprio colosso del settore alimentare e offre diverse opportunità lavorative a coloro che sono in cerca di occupazione. Stiamo parlando delle nuove assunzioni Barilla. Vediamo insieme quali sono le posizioni aperte, come presentare la propria candidatura e quali sono i percorsi formativi che l’azienda offre ai nuovi dipendenti.

Assunzioni Barilla, breve storia di un colosso

In questo periodo, non sono poche per proposte lavorative nel settore alimentare, ma quando si parla di Barilla, si parla di una delle più grandi realtà del Made in Italy. Nata a Parma nel lontano 1877 come panificio e pastificio, oggi è una multinazionale tra le più rilevanti al mondo nel settore alimentare. Parliamo infatti di un’azienda leader nella produzione della pasta, ma rappresenta l’eccellenza in altre diverse specializzazioni nel mondo. In Francia, ad esempio, è prima nella produzione e distribuzione di pane morbido, a livello europeo per i sughi pronti, in Europa centrale e Scandinavia per il pane preconfezionato, mentre in Italia domina il settore dei prodotti da forno. La società è presente in oltre 100 paesi e conta ben 29 stabilimenti in Italia e all’estero. Il numero dei suoi dipendenti arriva a circa 8700 unità.

Nel nostro paese, oltre al quartier generale di Parma, ci sono altre sedi ad Altamura, Ascoli Piceno, Castelpiano, Castiglione delle Stiviere, Cremona, Ferrara, Foggia, Galliate, Marcianise, Melfi, Muggia, Novara e Rubbiano. È inoltre proprietaria dei seguenti marchi: Mulino Bianco, Voiello, Pan di Stelle, Wasa, Harrys, Pavesi, Gran Cereale, Academia Barilla, Misko, Filiz, Yemina Vesta. Insomma, parliamo di un gigante che davvero non necessita di troppe presentazioni. Completato il doveroso e sintetico quadro sulla storia della società, andiamo finalmente a scoprire quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Posizioni aperte e come presentare domanda

Le nuove assunzioni Barilla in questo momento si attuano soprattutto alla sede principale di Parma, per la quale sono ricenate diverse figure professionali. Eccole elencate tutte:

Controller – Logistics Area;

Cyber Security Professional;

E-Commerce Junior Key Account;

Global Corporate Cybersecurity Manager;

Health & Safety Manager;

Internal Audit Internship;

Internship Digital Marketing & PR;

Internship HR;

IT Solution Designer and Project Lead (Manufacturing & Purchasing area);

Quality and Food Safety Specialist.

L’azienda sta cercando figure professionali anche in altre sedi:

Maintenance Manager – Melfi (Potenza);

Plant Engineer – Foggia;

Process Improvement Line Leader (PILL) – Ascoli Piceno;

Technical Area Manager – Novara.

Infine, non mancano offerte di lavoro anche all’estero. Si cercano a tal proposito manager, operai, tecnici, ingegneri, amministrativi e altri profili da assumere nei seguenti paesi:

Stati Uniti;

Canada;

Emirati Arabi;

Croazia;

Grecia;

Polonia;

Svezia;

Francia;

Norvegia;

Germania;

Svizzera.

Generalmente, è richiesta la conoscenza della lingua del paese di destinazione. Per presentare domanda e rispondere alle assunzioni Barilla sarà sufficiente visitare la pagina web dell’azienda e scegliere tra le posizioni aperte. Dopo aver effettuato la registrazione al sito bisognerà inviare il file del proprio curriculum e compilare il form con i propri dati. Non mancano opportunità di lavoro anche per giovani senza esperienza. In questo caso, Barilla propone degli stage formativi. Ecco le aree in cui generalmente si cerca personale da inserire dopo il periodo di tirocinio: