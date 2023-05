Lasciare il lavoro in ufficio e cambiare vita: tre idee per mantenersi e creare una rendita fissa

Lasciare il lavoro in ufficio (o azienda) e cambiare vita. Molti sognano di farlo. Sempre più persone però lo stanno facendo concretamente, come dimostra il fenomeno delle grandi dimissioni che sta interessando il mondo intero. Che sia un effetto psicologico del post pandemia? Forse in parte. Fatto sta che sempre più persone hanno trovato negli ultimi mesi il coraggio di lasciare il lavoro dietro alla scrivania per cambiare vita. Non è un sogno alla portata di tutti questo è vero. Ma neppure impossibile come alcuni credono (o vorrebbero credere per avere un alibi della propria insoddisfazione professionale). Se parliamo di smettere di lavorare è chiaro che la cerchia si restringe. Lasciare il lavoro da ufficio però può voler dire dedicarsi ad un’attività in proprio di tipo diverso che permetta maggiore flessibilità. Decidere dove e quando lavorare per non essere schiavo del lavoro. Ecco tre idee che ti possono permettere di lasciare il lavoro da ufficio e fare questo tipo di vita.

Aprire un b&b: o anche più di uno!

Senza lussi? Forse si, soprattutto all’inizio. Perché i soldi non piovono dal cielo e. Però senza troppi sacrifici.

Questa prima idea è indicata soprattutto per chi ha un capitale iniziale da investire o una casa di proprietà sfitta. Ma non solo: anche chi ha casa grande, con camere che non usa, potrebbe adibirne una parte a B&b. Basta non essere troppo gelosi dei propri spazi. E c’è di più: per gestire un b&b non bisogna necessariamente essere i proprietari dell’immobile. E’ sufficiente averne la disponibilità, anche a titolo di affittuario o comodatario.

Aprire un negozio online senza investimenti iniziali

Ecco perché idealmente si può intraprendere questa strada pur non restando fermi in un punto. Affittare un appartamento ogni anno in un posto diverso con una o due camere in più da adibire a b&b. In questo modo si può vivere viaggiando e ripagarsi le spese.

La seconda idea imprenditoriale ci porta invece nel mondo digitale. Aprire un negozio fisico infatti è una decisione impegnativa sia come orari che come investimento. Farlo online elimina questi due ostacoli. Soprattutto se parliamo di dropshipping. Con questa tecnica infatti non si devono fare acquisti, non serve un magazzino etc. Perché in sostanza si compra da altri per poi rivendere su richiesta. Saranno i fornitori a provvedere ad imballare, impacchettare e spedire ai tuoi clienti. Ecco questo molto banalmente il meccanismo di fondo. E’ chiaro che è una definizione riduttiva ma se sei interessato ad approfondire questa possibilità, puoi trovare online tantissime informazioni e testimonianze, nonché corsi per avviare un negozio online di dropshipping.

Lavora con la tua voce

Le appassionate di Sex and The City li conoscono da tempo: i podcast. Ormai sono un trend di successo anche in Italia. Una ricerca Nielsen ha dimostrato che già nel 2019 in Italia si erano registrati 1,8 milioni di ascoltatori di podcast in più rispetto all’anno prima. E il fenomeno è in costante e progressiva crescita. Anzi con il Covid i numeri sono vertiginosamente aumentati.

Perché funzionano? Perché sono “pratici”, si possono ascoltare ovunque, sono rapidi e invitano a spunti di riflessione.

Se l’idea ti piace puoi lasciare il lavoro da ufficio però avrai bisogno di dotarti di strumenti e un mini studio di registrazione.

Lasciare il lavoro in ufficio e cambiare vita è possibile

Quelle elencate sono solamente tre idee possibili. In tutti i casi non si improvvisa competenza da un giorno all’altro. E probabilmente serve anche un po’ di tempo per accumulare il coraggio necessario. Non sono decisioni per tutti ma quello che vogliamo comunicare è che non sono neanche scelte per pochi.

Se si vuole veramente cambiare vita e lasciare il lavoro da ufficio alle spalle.