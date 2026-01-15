Lavoratori dello spettacolo, il sostegno INPS del 2026: requisiti, importo e scadenza 30 aprile

Nel settore artistico e culturale la continuità lavorativa non è sempre garantita. Proprio per rispondere a questa caratteristica strutturale, l’INPS ha ricordato, con una comunicazione ufficiale del 12 gennaio 2026, la possibilità di accedere all’indennità di discontinuità. Questa misura, attiva da dicembre 2023, è stata introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 2023 ed è rivolta ai lavoratori dello spettacolo che alternano periodi di attività a fasi di inattività. L’obiettivo è offrire un sostegno economico nei momenti di pausa tra un ingaggio e l’altro, riconoscendo la specificità di un comparto fatto spesso di contratti brevi e collaborazioni temporanee.

L’indennità rappresenta quindi uno strumento pensato per dare maggiore stabilità reddituale ai lavoratori dello spettacolo, contribuendo a ridurre le difficoltà legate alla mancanza di continuità lavorativa che caratterizza molte professioni artistiche e tecniche.

Come funziona il sostegno economico per i lavoratori dello spettacolo

Il beneficio viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione, ma solo a seguito di una domanda presentata dall’interessato. L’importo non è uguale per tutti: il calcolo si basa sulle giornate di contribuzione maturate nell’anno solare precedente. In particolare, l’indennità copre un terzo delle giornate accreditate, escludendo quelle che risultano già tutelate da altri contributi o da diverse forme di indennizzo. Insomma, una sorta di NASPI per i lavoratori di questo settore.

Questo meccanismo consente di collegare l’aiuto economico all’effettiva attività svolta, mantenendo un legame diretto tra lavoro e tutela. Anche per questo motivo l’indennità è vista come un riconoscimento concreto del valore professionale dei lavoratori dello spettacolo, che spesso affrontano lunghi periodi senza reddito pur restando disponibili per nuove produzioni.

Requisiti richiesti dalla normativa

Per accedere all’indennità di discontinuità è necessario rispettare una serie di condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2026. Il primo requisito riguarda il reddito: il guadagno complessivo soggetto a IRPEF dell’anno precedente non deve superare i 35.000 euro. Questa soglia serve a concentrare l’aiuto su chi ha realmente bisogno di un sostegno.

È inoltre richiesto un minimo di contribuzione al Fondo Spettacolo. In via generale servono almeno 51 giornate di contributi maturate nell’anno precedente. Per alcune figure, come gli attori del cinema e dell’audiovisivo, le regole sono più flessibili: sono sufficienti 15 giornate nell’anno precedente oppure 30 giornate complessive negli ultimi due anni.

Un altro elemento fondamentale è la prevalenza del reddito. Il guadagno deve derivare in modo principale da attività svolte nel mondo artistico e culturale. Non è invece possibile accedere all’indennità in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il caso degli intermittenti che non percepiscono l’indennità di disponibilità. Questi criteri mirano a tutelare in modo mirato i lavoratori dello spettacolo realmente esposti alla discontinuità.

Lavoratori dello spettacolo: domanda e scadenze da ricordare

La richiesta dell’indennità non è automatica e deve essere presentata ogni anno. La scadenza fissata è il 30 aprile, termine entro il quale va inviata la domanda all’INPS. La verifica dei requisiti avviene considerando esclusivamente quanto maturato nell’anno solare precedente a quello della richiesta.

Rispettare le tempistiche è essenziale per non perdere il diritto al beneficio. L’indennità di discontinuità si conferma così uno strumento centrale nel sistema di welfare dedicato ai lavoratori dello spettacolo, perché riconosce le peculiarità di un settore che vive di creatività ma anche di incertezza.

Grazie a questa misura, i lavoratori dello spettacolo possono contare su un supporto economico nei periodi di pausa, valorizzando un comparto fondamentale per la cultura e l’economia del Paese.

Riassumendo