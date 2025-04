ISEE universitario. Pubblicati i limiti per avere la borsa di studio anno accademico 2025/2026

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, MUR, in data 29 marzo, ha ufficializzato i nuovi limiti per l’ISEE universitario, limiti che determinano l’accesso alle borse di studio per l’anno accademico 2025/2026.

I valori di riferimento per l’ISEE sono stati aggiornati, con una soglia massima di 27.948,60 euro per poter accedere ai benefici economici destinati agli studenti universitari.

Questo aggiornamento, che tiene conto della rivalutazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi, stabilisce anche il valore minimo delle borse di studio che gli studenti possono ricevere, influenzando direttamente le opportunità di sostegno economico per le famiglie con redditi bassi e medi.

La revisione tiene conto anche delle modifiche normative, puntando a garantire una distribuzione più equa delle risorse a favore degli studenti con maggiore necessità economica.

I vari tipi di ISEE

Prima di entrare nel merito dei nuovi limiti ISEE per ottenere la borsa di studio, è necessario richiamare i vari tipi di ISEE che possono essere richiesti dai contribuenti.

Tipologia di ISEE Finalità Caratteristiche principali ISEE standard (o ordinario) Accesso alla maggior parte delle prestazioni sociali (bonus bebè, assegni familiari, sconti su utenze) Include redditi, patrimoni, composizione del nucleo familiare; valido per la maggior parte delle prestazioni agevolate ISEE Università Richiesto per borse di studio e riduzioni/esenzioni sulle tasse universitarie Se lo studente non è autonomo, viene incluso nel nucleo familiare dei genitori anche se risiede altrove; verifica i requisiti reddituali/patrimoniali specifici per l’accesso ai benefici universitari ISEE socio sanitario Accesso a prestazioni di assistenza domiciliare o semiresidenziale per persone disabili/non autosufficienti Possibilità di nucleo familiare “ristretto” per i maggiorenni disabili non coniugati, senza figli; prevede agevolazioni e scorporo di redditi/patrimoni in certi casi ISEE socio sanitario residenze Ottenere agevolazioni per ricoveri presso RSA, RSSA e strutture analoghe Opzione per nucleo familiare “ristretto”; integrato da una componente aggiuntiva per figli non inclusi nel nucleo familiare ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi Prestazioni agevolate per minorenni (es. assegni familiari, servizi educativi) Verifica il reddito del genitore non convivente e la sua incidenza sull’ISEE per le prestazioni a favore del minore ISEE corrente Aggiornamento rapido dell’ISEE in caso di variazione reddituale o patrimoniale Rileva i redditi degli ultimi 12 mesi (o 2 mesi in caso di interruzione lavoro/trattamenti); aggiorna il patrimonio dal 1° aprile in caso di variazioni significative

ISEE universitario.

Pubblicati i limiti per avere la borsa di studio

Con un comunicato stampa pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29 marzo, il MIUR ha reso noto che sul proprio portale e’ stato pubblicato:

il testo integrale del decreto direttoriale n. 180 del 28 febbraio 2025, recante «Aggiornamento per l’anno accademico 2025/2026 dei limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici elativi al diritto allo studio» e

del decreto direttoriale n. 181 del 28 febbraio 2025, recante «Aggiornamento per l’anno accademico 2025/2026 degli importi minimi delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore».

Dunque facciamo riferimento al c.d. ISEE universitario e agli importi riconosciuti a titolo di borsa si studio agli studenti che rispettano i nuovi limiti ISEE.

Andando nello specifico, vista la nota ISTAT del 5 febbraio 2025, prot. n. 2950, che indica per l’anno 2024 una variazione media annua dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +0,8 per cento, i limiti sono stati così individuati.

Per l’anno accademico 2025 – 2026, i limiti per poter accedere alle prestazioni di diritto allo studio, sono così definiti: limite massimo ISEE: 27.948,60€; limite massimo ISPE (situazione patrimoniale): 60757,87€.

Sono stati anche rivisti gli importi minimi delle borse di studio: studenti fuori sede: 7.072,10€; studenti pendolari: 4.132,85€; studenti in sede: 2.850,26€.

Gli studenti meno abbienti potranno beneficiare di una borsa di studio fino a 8.133€.

In particolare:

Al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall’articolo 4, comma 2, l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.

Si veda il D.M. n°1320/2021.

Limiti per accedere alle prestazioni di diritto allo studio

Descrizione Valore Limite massimo ISEE 27.948,60€ Limite massimo ISPE 60.757,87€

Importi minimi borse di studio

Tipo di Studente Importo Borsa di Studio Studenti fuori sede 7.072,10€ Studenti pendolari 4.132,85€ Studenti in sede 2.850,26€ Borsa di studio maggiorata (studenti in difficoltà economiche) Fino a 8.133€

