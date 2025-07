Invalidità civile, accompagnamento, legge 104: ecco cosa ci deve essere scritto nel verbale

Si parte con una visita dal medico curante, per la redazione del certificato medico introduttivo, che il medico di base invia telematicamente sulla piattaforma INPS.

Con il certificato e la relativa ricevuta di trasmissione, il cittadino si reca presso un Patronato, che è l’ente incaricato di inoltrare la domanda all’INPS per conto dell’interessato.

Segue quindi l’attesa per la convocazione a visita presso la Commissione medica invalidi civili ASL/INPS. Dopo la visita, è rilasciato il verbale della commissione, nel quale sono indicate:

le patologie confermate in sede di visita;

in sede di visita; il grado di invalidità accertato ;

; e le eventuali prestazioni assegnate.

Questa è la procedura classica per la domanda di invalidità civile, che ogni contribuente con problematiche fisiche o psichiche deve seguire.

Ecco i tanti dubbi che i cittadini hanno sull’interpretazione del verbale di invalidità

Una volta ricevuto il verbale, per molti cittadini inizia la vera difficoltà: non ci si capisce nulla. Il linguaggio utilizzato sembra scritto in esperanto o aramaico, tanto da costringere le persone a rivolgersi al Patronato per una sorta di “traduzione autentica” o a consultare un esperto del settore.

Numerosi lettori ci chiedono chiarimenti sul contenuto dei verbali. Ecco alcuni esempi, con le diciture più ricorrenti utilizzate dalle commissioni e le relative spiegazioni.

“Salve, sono Pamela e vorrei un chiarimento. Mia madre è invalida. Le è stata riconosciuta un’invalidità del 100% con difficoltà a deambulare. Nel verbale della Commissione medica c’è scritto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98)”. Che prestazioni le hanno assegnato? Non riesco a capire.

”

“Gentile redazione, ho un serio problema con il verbale di invalidità civile di mio padre. Ho richiesto i benefici della legge 104, perché devo occuparmi di lui spesso e mi servono i tre giorni di permesso. Inoltre, vorrei richiedere l’accompagnamento, che ci permetterebbe di assumere una badante. Ma non capisco cosa c’è scritto nel verbale. Si legge: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98), grave 100%” e poi “Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/1992)”. Cosa è stato assegnato a mio padre?”

Invalidità civile, accompagnamento, legge 104: ecco cosa ci deve essere scritto nel verbale

Prendiamo come riferimento il secondo caso. Il verbale riporta: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età”, come stabilito dalla legge 509/1988. Si tratta di un invalido grave al 100% con deambulazione sensibilmente ridotta, come previsto dal DPR n. 495/1992.

Tuttavia, anche se queste diciture appaiono nel verbale, non significa automaticamente che sia stata concessa l’indennità di accompagnamento, la quale è una delle prestazioni più richieste dai pensionati.

Deve essere ricordato che le pensioni di inabilità lavorativa o di invalidità civile sono prestazioni collegate ai redditi. Anche se cumulabili, la pensione già percepita può incidere sul diritto ad altre prestazioni economiche.

Diverso è il caso dell’indennità di accompagnamento, che prescinde dal reddito: non è soggetta a limiti economici, e se concessa, spetta a prescindere da altri trattamenti.

Invalidità civile, bonus e agevolazioni: ma non sempre ci sono indennità economiche

Nei casi sopra citati, la situazione è abbastanza chiara: l’invalido gravemente invalido al 100% può non avere diritto a un’indennità economica, ma può comunque accedere a bonus e agevolazioni come:

esenzione dal ticket sanitario ;

; agevolazioni per il trasporto pubblico ;

; richiesta del contrassegno per disabili, in caso di ridotta capacità di deambulazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che la “deambulazione sensibilmente ridotta” non equivale automaticamente a un’invalidità grave, né comporta il riconoscimento dell’accompagnamento.

Diversamente, quando nel verbale è riportata la dicitura: “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104”, il soggetto viene riconosciuto come invalido grave, con bisogno di assistenza continua.

In questo caso si ha diritto:

ai permessi e congedi lavorativi per i caregiver ;

; e, se sussistono anche gravi limitazioni nell’autonomia personale, alla possibilità di accedere all’indennità di accompagnamento.

Tale indennità, però, è formalmente riconosciuta solo se nel verbale è espressamente indicato il riferimento all’articolo 1 della legge 18/1980 o alla legge 508/1988.