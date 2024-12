INPS sui social: la rivoluzione digitale che avvicina i cittadini ai servizi

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sta trasformando la propria presenza sui social network per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso e per contrastare la diffusione di informazioni non verificate. Questa strategia mira a rendere la comunicazione istituzionale più diretta, immediata e trasparente, sfruttando al massimo le potenzialità offerte dalle piattaforme digitali.

La riorganizzazione dei canali sociali dell’INPS ha preso il via sulle piattaforme del gruppo Meta, ovvero Facebook, Instagram e WhatsApp, ma l’ambizione è di estendere questa trasformazione a tutte le altre principali reti sociali.

Le nuove pagine tematiche INPS su Facebook

L’obiettivo è avvicinare i cittadini a servizi e informazioni attraverso strumenti che siano facilmente accessibili da ogni tipo di dispositivo, rendendo la comunicazione istituzionale più inclusiva ed efficace.

L’INPS, con un comunicato stampa di qualche giorno fa, ha fatto sapere che, a partire dal 2025, Facebook ospiterà due nuove pagine dedicate a temi specifici:

INPS per la Famiglia, che fornisce notizie e aggiornamenti sui servizi legati al sostegno familiare (assegno unico figli, bonus psicologo, ecc.).

INPS – Credito e Welfare Dipendenti Pubblici, dedicato alle prestazioni e ai servizi riservati ai dipendenti del settore pubblico.

Questi spazi tematici saranno i punti di riferimento per informazioni chiare e dettagliate, organizzati in modo da garantire una navigazione intuitiva e una comunicazione immediata con gli utenti. I contenuti precedentemente gestiti da altre pagine dell’ente, come “INPS per i Lavoratori Migranti” e “INPS Giovani”, verranno integrati in queste nuove sezioni, con un approccio che punta alla semplificazione del dialogo e alla qualità dell’interazione.

WhatsApp: un canale diretto per tutti

Un altro strumento centrale nella strategia di comunicazione è il canale ufficiale “INPS per tutti” su WhatsApp. Questa piattaforma, attiva da un anno, rappresenta un esempio di comunicazione moderna e tempestiva, pensata per raggiungere un pubblico vasto e variegato, dai lavoratori ai pensionati, dalle famiglie alle imprese.

Gli utenti ricevono aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti su servizi e prestazioni, grazie a una gestione efficace delle comunicazioni dirette.

Instagram e l’attenzione verso i giovani

Su Instagram, l’INPS ha trovato un linguaggio visivo adatto a coinvolgere anche le generazioni più giovani. Attraverso il profilo “INPS social”, l’Istituto propone contenuti dinamici come fotografie, quiz interattivi e storie tematiche. Questa strategia mira a rendere la cultura previdenziale più comprensibile e attraente, utilizzando format che si integrano perfettamente con le abitudini digitali del pubblico giovanile.

L’Istituto è attivo anche su altre piattaforme sociali con obiettivi specifici. Su X (@INPS_it), e sulle due pagine LinkedIn, “INPS official” e “Ufficio Stampa INPS”, vengono condivise non solo informazioni istituzionali. Ma anche opportunità legate a bandi di concorso, studi e ricerche promosse dall’ente.

Questi canali sono pensati per un pubblico più orientato al settore professionale e alla ricerca di informazioni dettagliate e specialistiche.

Una comunicazione affidabile attraverso profili ufficiali INPS

L’INPS ribadisce l’importanza di affidarsi esclusivamente ai suoi profili ufficiali, tutti gestiti direttamente dalla Direzione Comunicazione dell’Istituto. L’utilizzo improprio del nome o del logo dell’INPS da parte di account non autorizzati può portare alla diffusione di informazioni inesatte o fuorvianti, con possibili conseguenze negative per i cittadini. La scelta di centralizzare la comunicazione sui canali verificati rappresenta un passo cruciale per garantire l’affidabilità delle informazioni condivise.

La riorganizzazione della presenza digitale dell’INPS rappresenta una tappa significativa nel percorso di trasformazione dell’Istituto. Il progetto non è solo un modo per adeguarsi alle dinamiche di comunicazione contemporanee. Ma anche un’opportunità per rafforzare la fiducia tra l’ente e i cittadini. L’adozione di un linguaggio accessibile, l’uso di formati innovativi e la tempestività nella diffusione delle informazioni sono elementi chiave per rendere l’INPS un punto di riferimento anche nel panorama digitale.

