Il bonus tende da sole è un altro ottimo modo per risparmiare

A volte il risparmio arriva anche dove non te lo aspetti. Il Bonus Tende da Sole 2025 rappresenta un’importante opportunità per migliorare il comfort abitativo e l’efficienza energetica delle nostre case. Questa agevolazione fiscale consente di detrarre una parte significativa delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di schermature solari. Approfondiamo insieme i dettagli del bonus, i requisiti necessari e le modalità per richiederlo.

Cos’è il Bonus Tende da Sole 2025?

Il Bonus Tende da Sole 2025 rientra nell’ambito dell’Ecobonus, l’incentivo statale volto a promuovere interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per l’anno 2025, è possibile beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di schermature solari sulle abitazioni principali, con un limite massimo di spesa detraibile fissato a 60.000 euro. Questo significa che la detrazione massima ottenibile è di 30.000 euro. Per gli altri tipi di immobili, la detrazione scende al 36%. È importante notare che, a partire dal 2026, le aliquote subiranno ulteriori riduzioni, passando al 36% per le prime case e al 30% per le altre tipologie di immobili.

Requisiti per accedere al Bonus

Per usufruire del Bonus Tende da Sole 2025, è necessario che le schermature solari installate rispettino specifici requisiti:

Tipologia di Schermature Ammesse: Le tende devono rientrare nella categoria delle schermature solari, che includono:

Tende a rullo

Tende a lamelle orientabili (simili alle veneziane)

Tende verticali

Tende esterne con bracci pieghevoli o rotanti

Sistemi ombreggianti per lucernari o finestre da tetto

Caratteristiche Tecniche: Le schermature devono essere strutture fisse, non rimovibili, dotate di un meccanismo di regolazione dell’apertura per adattarsi alla variazione della luce solare durante la giornata. Devono possedere il marchio CE e rispettare le normative di sicurezza vigenti.

Orientamento: L’installazione è ammessa per schermature con orientamento verso sud, sud-est e sud-ovest. Imposte e tapparelle possono essere installate anche a nord, mentre non è prevista alcuna detrazione per le tende da sole esposte a nord-est.

Installazione: Le schermature possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alle superfici vetrate dell’edificio.

Oltre all’acquisto e all’installazione delle schermature solari, il bonus copre anche alcune spese accessorie, come:

Smontaggio e rimozione di eventuali sistemi preesistenti.

Fornitura, montaggio e installazione delle nuove strutture.

Assistenza professionale per la documentazione tecnica e la direzione dei lavori.

Opere provvisionali e accessorie necessarie per l’installazione.

Come richiedere la detrazione

Per ottenere la detrazione fiscale prevista dal Bonus Tende da Sole 2025, è necessario seguire una procedura specifica:

Comunicazione all’ENEA: Entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo delle opere, è obbligatorio inviare una comunicazione telematica all’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) attraverso il sito web dedicato. All’interno dell’area utenti, sarà necessario caricare la scheda descrittiva dell’intervento effettuato.

Dichiarazione dei Redditi: Successivamente, la richiesta di detrazione dovrà essere presentata utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico) durante la dichiarazione dei redditi. La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa all’intervento, inclusi:

Fatture e ricevute dei pagamenti effettuati.

Certificazioni dei prodotti installati.

Documentazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti richiesti.

Questa documentazione potrebbe essere richiesta in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, il Bonus Tende da Sole 2025 offre un’importante opportunità per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione, contribuendo al contempo al comfort abitativo e al risparmio sulle spese energetiche. È consigliabile valutare attentamente i requisiti e le procedure necessarie per accedere all’agevolazione, eventualmente avvalendosi della consulenza di professionisti del settore per garantire il corretto svolgimento dell’intervento e la conformità alle normative vigenti.

I punti chiave.