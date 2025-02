730 Precompilato 2025: ecco le principali spese già inserite nella dichiarazione

Da qualche anno, il 730 precompilato ha rivoluzionato il modo in cui i contribuenti italiani affrontano l’annuale dichiarazione dei redditi. Questo strumento, sviluppato dall’Agenzia delle Entrate, semplifica notevolmente il processo, riducendo il margine di errore e velocizzando i tempi di presentazione.

Anche per il 2025, i lavoratori dipendenti e i pensionati potranno usufruire di questa modalità che offre una dichiarazione in gran parte già completata con dati ufficiali.

Cos’è il 730 precompilato 2025 e come funziona

Il 730 precompilato è un modello fiscale che contiene informazioni raccolte automaticamente dall’Agenzia delle Entrate grazie a dati forniti da datori di lavoro, enti previdenziali, banche e altre istituzioni. Tra le informazioni incluse si trovano:

Redditi da lavoro dipendente e pensioni

Spese detraibili e deducibili.

Attualmente, il modello 730/2025 è disponibile solo in bozza, ma l’accesso alla versione precompilata sarà attivo dal 30 aprile 2025. L’ultima data utile per la trasmissione della dichiarazione è fissata al 30 settembre 2025, sia per il modello precompilato che per quello ordinario.

Per chi invece deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2025, la scadenza è prorogata fino al 31 ottobre 2025.

Come accedere

L’accesso alla dichiarazione precompilata può avvenire in tre modi:

Autonomamente: utilizzando le proprie credenziali per entrare direttamente nella piattaforma 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

Tramite il sostituto d’imposta: se il datore di lavoro offre assistenza fiscale, è possibile delegarlo alla gestione della dichiarazione.

Con un intermediario fiscale: commercialisti, CAF e altri professionisti del settore possono operare per conto del contribuente, previa delega ufficiale.

Le date per la modifica e l’integrazione della dichiarazione non sono ancora state comunicate, ma saranno rese note nei prossimi mesi.

Uno dei principali benefici del 730 precompilato 2025 è la sua capacità di ridurre il rischio di errori.

Poiché i dati provengono da fonti ufficiali, il contribuente deve solo verificare l’esattezza delle informazioni e correggere eventuali discrepanze. Inoltre, chi accetta il modello senza modifiche beneficia di controlli fiscali semplificati (o di nessun controllo), riducendo il rischio di accertamenti.

Spese detraibili e deducibili già inserite nel 730 precompilato 2025

Uno degli aspetti più comodi del 730 precompilato 2025 è l’inclusione automatica di numerose spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni fiscali. Tra le principali voci già presenti nel Quadro E del modello, si trovano:

Spese sanitarie: acquisto di farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche, esami di laboratorio (ricordiamo della possibilità, per il contribuente, di opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata).

Rimborsi per spese sanitarie.

Premi assicurativi: polizze sulla vita, infortuni, rischio morte.

Contributi previdenziali e previdenza complementare.

Erogazioni liberali: donazioni a enti del Terzo Settore.

Interessi passivi su mutui: relativi all’acquisto della prima casa.

Spese funebri.

Abbonamenti al trasporto pubblico.

Spese per asili nido.

Interventi edilizi condominiali.

Spese scolastiche e universitarie.

730 precompilato 2025: cosa fare se i dati non sono corretti o mancanti

Sebbene il 730 precompilato 2025 sia progettato per essere il più accurato possibile, possono verificarsi discrepanze o omissioni. In questi casi, il contribuente ha la possibilità di:

Modificare i dati direttamente nella piattaforma online

Aggiungere spese detraibili o deducibili non riportate nel modello

Affidarsi a un intermediario fiscale per la correzione e l’invio.

Le modifiche, se necessarie, sono fondamentali per garantire un rimborso corretto o per evitare di pagare imposte non dovute.

Riassumendo