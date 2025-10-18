Le cartelle esattoriali come sempre sono un argomento che interessa una moltitudine di persone. Lo sono perché le cartelle esattoriali rappresentano un debito che un individuo ha contratto con lo Stato. E si tratta di una materia spinosa, di atti da non sottovalutare. Perché chi ha a che fare con le cartelle esattoriali può finire sotto pignoramento di stipendio, conto corrente o pensione. Può incorrere nei fermi amministrativi dei suoi veicoli, nelle confische di alcuni suoi beni, nelle ipoteche anche delle case e di altri immobili. E allora ecco le soluzioni per evitare tutto questo. Naturalmente soluzioni alternative al pagamento immediato dei debiti.

Perché chi non riesce a far fronte a queste pendenze, è inevitabile che debba appoggiarsi ad altro. Ed in questo senso l’Agenzia delle Entrate già normalmente consente un rientro più “comodo” con le rateazioni ordinarie. A cui adesso si aggiungerà una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

“Buongiorno, sono un contribuente gravemente indebitato con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e volevo chiedervi come devo fare adesso. In virtù della nuova rottamazione delle cartelle, ho notato che ne ho diverse, per un totale di 10.000 euro circa, che sono cartelle antecedenti il 2024. Ma ne ho altre più nuove, perché me ne sono arrivate altre dopo il primo gennaio 2024. Visto che la nuova rottamazione delle cartelle dovrebbe arrivare al 31 dicembre 2023, posso chiedere contemporaneamente anche le rate ordinarie per le altre cartelle?”

I debiti si pagano in 9 anni con sconti, oppure in 10 con interessi, novità cartelle esattoriali

Il 2026 porterà in dote la nuova rottamazione delle cartelle. Si tratta della rottamazione quinquies che pare sarà selettiva nel senso che avrà una rata minima che impedirà a chi ha debiti di un certo tipo, di sfruttare il piano di rateizzazione lungo previsto.

Una nuova sanatoria che si affiancherà alla solita rateizzazione ordinaria. Rottamazione e rateizzazione ordinaria sono due cose diverse, ma con la nuova versione della sanatoria, almeno per alcuni aspetti, le due cose si avvicinano. E lo capiremo semplicemente analizzando come va a nascere la nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali.

La nuova sanatoria infatti cambia marcia rispetto a quella precedente.

La nuova rottamazione delle cartelle diventa più simile alla rateizzazione ordinaria. Simile perché di fatto concede un piano di dilazione lungo e mensile al posto del piano corto e trimestrale di prima. E poi perché la decadenza dal beneficio scatta dopo otto rate anche non consecutive saltate e non dopo la prima rata saltata come era per la rottamazione quater. La rottamazione delle cartelle riguarderà tutti i debiti che un contribuente ha e che sono passati a ruolo fino al 31 dicembre 2023.

Per gli altri debiti, nulla da fare. La nuova rottamazione delle cartelle, che è la grande novità della manovra di Bilancio del governo Meloni sulla riscossione, prevede la restituzione in 108 rate, cioè in 9 anni. La rateizzazione ordinaria invece prevede fino a 120 rate mensili, anche se per ottenerle dovranno essere dimostrate le temporanee difficoltà economiche, reddituali e patrimoniali del richiedente.

Ecco quando le due misure si possono usare contemporaneamente

Le differenze tra rottamazione e rateizzazione delle cartelle esattoriali però non mancano. Perché per la rottamazione il debito viene scontato di sanzioni e interessi oltre che dei diritti di riscossione.

Invece per le rateizzazione il debito viene aumentato degli interessi di dilazione oltre che rimanere come è al momento, ovvero senza le cifre che vengono scontate con la rottamazione. Resta però il fatto che ci sono contribuenti che se desiderano chiudere per sempre la partita con il concessionario alla riscossione, possono adoperarsi per usare la rottamazione delle cartelle per i debiti che si possono rottamare, ovvero per quelli fino al 31 dicembre 2023. E poi chiedere la rateizzazione per le cartelle più nuove.

Godendo di piani di dilazione che però, come è stato ribadito già, prevedono la rata minima da 50 euro al mese. In definitiva, il quesito del nostro lettore ha una risposta abbastanza facile. Infatti per lui c’è la possibilità di usare entrambi i canali per definire del tutto la sua posizione debitoria.

Attenzione però. Una cosa è l’Agenzia delle Entrate Riscossione, cioè il concessionario alla riscossione, un’altra cosa sono gli enti che possono avere ancora crediti verso lo stesso contribuente che non sono stati ancora affidati all’Agente della Riscossione. In questo caso la partita con i propri debiti rischia di non chiudersi comunque restando ridotta ai soli carichi presenti nell’estratto di ruolo del diretto interessato al momento della presentazione di entrambe le istanze, cioè della domanda di definizione agevolata delle cartelle e della domanda di rateizzazione ordinaria.