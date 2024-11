Fondo perduto moda e accessori: al via le domande (requisiti e procedura)

Con la crescente necessità di rendere i processi produttivi più sostenibili e tecnologicamente avanzati, il Ministero delle Imprese e Made in Italy ha attivato una nuova iniziativa di supporto: il contributo a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del tessile, della moda e degli accessori.

Questo incentivo rappresenta un’importante opportunità per le piccole e medie imprese (PMI) italiane che desiderano investire in innovazioni ecologiche e digitali.

Il contributo a fondo perduto è pensato per sostenere le imprese che intendono evolvere e adattarsi alle nuove esigenze di sostenibilità e digitalizzazione, cruciali per il mercato contemporaneo.

Chi può accedere al fondo perduto moda e accessori

La misura mira non solo a rendere più ecologici i processi produttivi, ma anche a migliorare le performance aziendali attraverso l’integrazione di tecnologie innovative, dando così una nuova spinta alla competitività delle aziende italiane.

Il beneficio è solo uno dei tanti previsti per i settori top italiani (c’, ad esempio, anche l’incentivo bar e pasticcerie le cui domande sono scadute il 31 ottobre). L’accesso al fondo perduto in esame è riservato alle piccole e medie imprese che operano nel settore della moda e degli accessori su tutto il territorio nazionale. Questo significa che, indipendentemente dalla regione in cui hanno sede, tutte le PMI italiane del settore tessile e moda che desiderano orientarsi verso pratiche più ecologiche e digitali possono fare domanda. Il requisito fondamentale è che l’impresa sia pronta ad attivare percorsi di sviluppo e modernizzazione.

Il contributo erogato, copre fino al 50% delle spese ammissibili per un massimo di 60.000 euro. Questa agevolazione rientra nel regolamento de minimis, che prevede limiti precisi per garantire un’equa distribuzione delle risorse. Il fondo si configura come un sostegno concreto per le imprese che desiderano investire nella formazione, nell’implementazione di tecnologie avanzate e nella sostenibilità ambientale.

Spese ammissibili: in quali ambiti investire

Per beneficiare del fondo, le imprese devono impiegare le risorse in specifici ambiti strategici, che riflettono le priorità di sviluppo sostenibile e innovativo.

attività di formazione del personale dipendente dell’impresa;

implementazione di una o più tecnologie abilitanti finalizzate a favorire lo sviluppo dei processi aziendali o i prodotti innovativi: cloud computing, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa 3D, Internet of Things, realtà aumentata, soluzioni di manifattura avanzata, piattaforme digitali per condivisione di competenze, sistemi di tracciabilità digitale della filiera produttiva;

ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale;

servizi di analisi di Life Cycle Assessment (LCA).

La presentazione della domanda fondo perduto moda e accessori

Le spese ammissibili includono:

Un aspetto fondamentale è che solo le spese relative a contratti stipulati dopo la presentazione della domanda sono considerate ammissibili. Questo implica che le aziende devono pianificare attentamente i loro investimenti, assicurandosi di rispettare questa tempistica.

Il decreto attuativo del fondo perduto moda e accessori prevede che le domande potranno essere presentate a partire dall’11 dicembre 2024 fino al 31 gennaio 2025. Per facilitare la gestione del processo di richiesta, il Ministero ha reso disponibile una piattaforma digitale gestita da Invitalia, attraverso la quale sarà possibile inviare le domande in modo rapido e sicuro.

Riassumendo