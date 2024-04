WhatsApp, la celebre app di messaggistica istantanea, ha ridefinito le modalità di comunicazione globale, trasformandosi da semplice applicazione a indispensabile strumento quotidiano per miliardi di utenti.

Nata nel 2009, questa piattaforma ha saputo evolvere costantemente, adattandosi alle esigenze in continuo mutamento della sua vasta utenza, offrendo funzionalità come messaggi di testo, chiamate vocali, videochiamate e la condivisione di media e documenti in modo semplice ed efficace. La sua ascesa è stata alimentata dalla promessa di una maggiore privacy, garantita dalla crittografia end-to-end, che ha consolidato la fiducia degli utenti nel servizio.

Tuttavia, il successo di WhatsApp non è esente da sfide e controversie, che vanno dalla gestione dei dati personali fino alla diffusione di fake news e disinformazione. In questo contesto, l’app è approdata anche nelle comunicazioni tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Basti pensare al canale WhatsApp dell’Agenzia Entrate, a cui si è aggiunto ad esempio anche il canale WhatsApp INPS.

Come iscriversi

Proprio con riferimento all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il recente Messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, viene annunciata l’operatività account WhatsApp ufficiale dell’INPS dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

L’INPS, nel documento, ricorda che il canale aveva già fatto il suo debutto ma solo in via sperimentale. In questa fase di sperimentazione l’iscrizione ha interessa 78.891 utenti.

L’obiettivo dell’approdo dell’istituto sull’app è quello di utilizzare le potenzialità dell’app di messaggistica con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

Da oggi, dunque, tutti potranno iscriversi al canale. L’iscrizione può essere fatta cliccando sull’apposito link di condivisione del canale WhatsApp INPS, generabile da ciascun iscritto. In alternativa è possibile procedere con l’iscrizione inquadrando il QR-Code presente in allegato al suddetto messaggio e sui poster affissi nelle sale dedicate al ricevimento al pubblico delle sedi territoriali dell’INPS stesso.

WhatsApp INPS, servizi disponibili e limitazioni del canale ufficiale

Come il canale WhatsApp dell’Agenzia Entrate, anche il canale WhatsApp dell’INPS è unidirezionale. Questo significa che, il canale propone contenuti attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse, attraverso brevi news, video, link, immagini che saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, offrendo agli stessi la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono. Questi dati non sono, infatti, visibili dall’INPS e nemmeno dagli altri utenti iscritti.

I messaggi che arriveranno sull’app e provenienti dall’INPS saranno distinti da un colore diverso a seconda del tema trattato. Ad esempio, si ci sarà il coloro verde se l’argomento interessa imprese e professionisti oppure il colore arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza.

Ciò che, invece, potranno fare gli utenti iscritti è limitato alla sola possibilità di leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji. Non potranno, quindi, inviare risposte o chiedere informazioni.

