Visure catastali on line anche per gli agenti immobiliari (comunicato stampa ADER)

A partire da ieri 12 luglio, l’Agenzia delle entrate ha attivato un nuovo servizio che consente agli agenti immobiliari di richiedere e ottenere le visure catastali on line degli immobili dei propri clienti che li hanno puntualmente delegati.

L’attivazione del nuovo servizio è legato ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate risalente a maggio del 2022, con il quale si preannunciava l’implementazione dei servizi on line.

Come riportato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, gli intestatari catastali dell’immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) possono delegare alla consultazione gli agenti immobiliari iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle Camere di commercio. Una volta ricevuta la delega, l’agente può ottenere la documentazione tramite il nuovo servizio “Consulta Planimetrie” disponibile in area riservata sul sito delle Entrate.

Visure catastali on line. Il precedente provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Con il provvedimento del 22 maggio 2022, è stato disposto che l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari.

Ciò in virtù delle previsioni di cui allarticolo 27, comma 2-undecies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.

L’accesso è subordinato al rilascio di apposita delega da parte del cliente che autorizza l’agente immobiliare a richiedere la visura catastale on line.

In attesa dell’implementazione dei servizio che permette al contribuente di assegnare la delega tramite procedura on line, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite:

posta elettronica certificata (PEC)

(PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta.

Tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.

Visure catastali on line anche per gli agenti immobiliari delegati (comunicato stampa ADER)

In considerazione delle previsioni di cui al citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate a partire da ieri ha attivato il servizio che consente al proprietario dell’immobile (o titolare di altro diritto reale) di delegare alla consultazione delle visure catastali on line gli agenti immobiliari iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle Camere di commercio.

Una volta ricevuta la delega, l’agente può ottenere la documentazione tramite il nuovo servizio “Consulta Planimetrie” disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. Non appena la planimetria risulta disponibile, l’Agenzia invia un’email per avvisare sia il delegante sia l’agente immobiliare delegato, che può così scaricare il documento richiesto. La delega ha una durata di 30 giorni dalla firma e va conservata per 5 anni.

L’intestatario catastale può presentare la delega attraverso il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, all’interno dell’area “Profilo utente”. La delega può essere inviata anche dall’agente immobiliare tramite la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando il file firmato digitalmente dal delegante oppure una scansione della delega e un documento di identità del delegante.

Riassumendo.