Qualche settimana fa, l’INPS si è adeguata alla sentenza del TAR Lazio in merito alle fasce di reperibilità in ambito visite fiscali per i dipendenti pubblici. Una sentenza che, sostanzialmente, equipara i lavoratori del settore pubblico a quelli del settore privato.

Ricordiamo che, le fasce di reperibilità entrano in gioco quando un lavoratore dipendente si mette in malattia. Sono fasce orarie, nell’arco della giornata, in cui il lavoratore potrebbe ricevere visite da parte dei funzionari INPS. Pertanto deve farsi trovare all’indirizzo comunicato.

Fasce reperibilità, vecchie e nuove

Queste visite sono finalizzate ad accertare l’effettiva esistenza della malattia che rende il lavoratore impossibilitato a svolgere la sua attività.

Le fasce di reperibilità delle viste fiscali sono state modificate dall’INPS con il Messaggio 4640/2023. Con tale provvedimento l’istituto, come già detto, ha recepito la sentenza del TAR Lazio (n. 16305/2023).

Prima di tale sentenza, le fasce orarie era fissate dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00 per i lavoratori dipendenti settore privato. Invece, per i lavoratori settore pubblico erano dalle per 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

La menzionata sentenza (a cui poi l’INPS si è adeguata) ha cambiato la reperibilità per i dipendenti pubblici fissandola dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

Visite fiscali 2024, come modificare l’indirizzo di reperibilità

Con i nuovi orari delle visite fiscali si potrebbe presentare l’esigenza per il lavoratore di comunicare una eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità dato in precedenza all’INPS.

Tale variazione può essere comunicata dal lavoratore stesso attraverso il servizio web denominato “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” e raggiungibile dal sito istituzionale INPS al percorso

“Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

Per accedere è necessario autenticarsi con credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, il nuovo indirizzo di reperibilità può essere fornito tramite il Contact Center dell’INPS (numero 803 164, gratuito da telefono fisso e 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure rivolgersi all’Ufficio Medico Legale della struttura INPS territorialmente competente.

Riassumendo