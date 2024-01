Tanti sono gli sconti a cui hanno diritto i titolari di Legge 104, molti dei quali sono poco conosciuti. Come canta Marco Mengoni con il brano Due Vite: “Siamo i soli svegli in tutto l’universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo“.

Parole che molte persone potrebbero dedicare al mondo delle agevolazioni. Quest’ultime, infatti, non sono sempre note e spesso si rischia di perderle.

Le agevolazioni per i veicoli e le spese mediche

Per questo motivo è fondamentale cercare di informarsi, in modo tale da potervi accedere e non perdere i propri diritti.

Proprio in tale ambito si inseriscono gli sconti 104 che si rivelano essere un valido aiuto per le persone non autosufficienti e per chi si prende cura di loro. Tra questi si annoverano detrazione Irpef del 19% e Iva agevolata del 4% per l’acquisto di un veicolo. Ma non solo, si ha diritto anche all’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. A tal proposito, è bene sottolineare che il familiare che sostiene le spese ha diritto alle agevolazioni poc’anzi citate a patto che la persona disabile risulti fiscalmente a suo carico.

Per essere considerato fiscalmente a carico la persona con disabilità deve registrare un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro all’anno. Tale soglia aumenta fino a 4 mila euro per i figli di età inferiore a 24 anni. Ma non solo, le persone con disabilità possono portare in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi gli eventuali costi per le spese mediche generiche o assistenza specifica in caso di grave e permanente invalidità o menomazione.

Tutti gli sconti 104: alcuni non si conoscono

Oltre agli sconti per i veicoli e per le spese mediche, come si evince dalla guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, sono disponibili molte altre agevolazioni.

“ ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche

ASSISTENZA PERSONALE deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro”.



Tra queste si annoverano:

Queste, ovviamente, sono solo alcune delle agevolazioni disponibili. In caso di dubbi si invita a rivolgersi a un Caf, oppure direttamente all’Inps o all’Agenzia delle Entrate per ottenere maggiori informazioni in merito.