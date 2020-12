Tobin Tax 2021: aliquote e titoli esenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha appena aggiornato l’elenco delle società quotate su Borsa Italiana soggette a Tobin Tax per il 2021.

Ricordiamo che la FTT (Financial Transaction Tax), comunemente nota come Tobin Tax, è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale nel 2013. Nonostante l’insuccesso e ripetuto il tentativo di abolirla, l’imposta non è più stata abolita allontanando i piccoli risparmiatori dalla borsa.

La Tobin tax colpisce indistintamente la maggior parte degli investitori italiani attraverso una piccola trattenuta sull’acquisto di azioni, derivati e altri strumenti finanziari quotati alla borsa valori di Milano. Cosa che non avviene se si trattano strumenti finanziari su altre piazze finanziarie diverse da quella italiana.

Quanto si paga

La Tobin tax non è calcolata in misura fissa, ma varia in percentuale. Si tratta per la precisione dello 0,10% del valore della transazione all’atto dell’acquisto. Cosa che, per un investitore di lungo periodo potrebbe anche essere poco significativa, ma per un trader che effettua numerose operazioni durante l’anno ha un peso importante.

Non tutte le operazioni sono però soggette all’imposta – come vedremo più avanti – e fra queste rientrano gli acquisti di titoli azionari di società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di euro. L’elenco è aggiornato dal Mef con ogni anno sulla base delle rilevazioni delle società quotate nel mese di novembre.

Come funziona la Tobin Tax

Come detto, l’imposta sulle transazioni finanziarie viene applicata dall’intermediario finanziario, che agisce da sostituto di imposta, ed è pari a 0,10% del saldo netto delle transazioni giornaliere.

Cosa significa? In pratica, la tassa viene applicata solo se il titolo acquistato e soggetto a Tobin Tak viene acquistato e tenuto in portafoglio oltre la data di valuta dell’operazione.

Cioè se non viene venduto nello stesso giorno dell’acquisto e viene registrato sul deposito titoli.

Volendo fare un esempio pratico, se si acquistano in borsa azioni ENI per un controvalore di 1.000 euro e si lasciando sul deposito titoli, sarà applicata l’imposta di 1 euro (0,10% del controvalore). Al contrario, questo non succede se il titolo viene venduto nell’arco della giornata e non è quindi mantenuto in portafoglio.

Lo stesso vale per i derivati con sottostante indici o azioni italiane (Futures, Opzioni, CFD, warrants, covered warrants e certificates). In questo caso l’aliquota varia a seconda del tipo di strumento e del valore del contratto e colpisce sia il compratore che il venditore.

Infine la Tobin Tax colpisce anche gli operatori professionali che utilizzano software per operazioni ad alta frequenza che generano un volume di operazioni molto elevato. L’imposta viene applicata con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo.

Strumenti finanziari esenti dalla Tobin Tax

Alcuni strumenti finanziari sono esenti da Tobin Tax. Benché si sia cercato più volte di estendere l’imposta anche a obbligazioni e titoli di stato, a oggi risultano ancora esenti:

i titoli di stato

le obbligazioni

le quote di fondi d’investimento

le quote di Sicav

i titoli azionari con capitalizzazione inferiore a 500 milioni

i titoli azionari esteri quotati in Italia

i titoli azionari con residenza fiscale all’estero (BB Biotech, FCA, Tenaris, Ferrari, Exor, CNH Industrial, STM, D’Amico Shipping)

Società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni

Vediamo quali sono i titoli azionari delle società con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni esenti da Tobin Tax per il 2021. Il Mef ha appena aggiornato la lista dei cosi detti titoli a bassa capitalizzazione (small cap) che per 12 mesi godranno dell’esenzione dall’imposta. Manovra volta, almeno nelle intenzioni del legislatore, a non penalizzare quei titoli azionari i cui scambi risultano mediamente molto bassi.

Le azioni delle società, quotate su Borsa Italiana, esentate dalla tassa sulle transazioni finanziarie per il 2021 sono: