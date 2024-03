Superbonus e direttiva “case green”. I vantaggi per chi ha ristrutturato casa

L’Italia potrebbe partire avvantaggiata nella corsa al risparmio energetico degli edifici pubblici e privati che sarà imposta con la direttiva UE “case green”. Gli obiettivi di risparmio energetico sono già stati messi nel mirino grazie al superbonus. Agevolazione che ha creato un buco nei conti dello Stato ma che però potrebbe rappresentare un’arma in più per allinearsi ai rigidi paletti imposti dall’Unione Europea.

Infatti, la riduzione dei consumi energetici degli edifici dovrà essere raggiunta in maniera prevalente mediante la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori.

L’Italia si è già portata avanti.

Abbattere il consumo di combustibili fossili (petrolio, carbone, gas naturale) per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e ricorrere all’utilizzo di fonti rinnovabili. Sembra questo l’imperativo imposto dalla c.d. direttiva green, direttiva Epbd, approvata di recente dal Parlamento Europeo per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Pubblici e privati.

Ma cosa si intende per prestazione energetica di un edificio?

Ebbene, nella direttiva viene spiegato che con tale termine si fa riferimento:

alla quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa l’energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico e l’illuminazione.