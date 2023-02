“Dalle radici puoi vedere che albero crescerà, questo non significa tu possa prevedere quanti frutti saprà donare o quanto in alto potrà spingersi. Non possiamo controllare tutto“, afferma Fabrizio Caramagna. In effetti non è possibile controllare tutto, ma non si può negare che tutti desidereremmo farlo. Ne è un chiaro esempio lo Stato che non perde mai l’occasione per controllare i cittadini e verificare che adempiano ai loro doveri nei confronti del Fisco.

Proprio in tale ambito stanno giungendo negli ultimi giorni molti avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sul mancato pagamento del bollo auto. Una situazione indubbiamente poco piacevole, per cui è bene sapere come comportarsi al fine di evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze. Ecco come fare e cosa c’è da sapere.

Stanno arrivando accertamenti sul bollo auto: come evitare guai

Il bollo auto deve essere pagato ogni anno da tutti coloro che possiedono un veicolo, a prescindere dal fatto che quest’ultimo circoli o meno in strada.

Il suo importo differisce a seconda di diversi fattori come, ad esempio, la potenza del motore, la classe ambientale e la Regione di immatricolazione. Si tratta, d’altronde, di una tassa di competenza delle Regioni, con quest’ultime che decidono ad esempio chi esonerare dal relativo pagamento.

Proprio soffermandosi sul pagamento è bene prestare attenzione, perché in caso di ritardo o dimenticanza si rischia di incorrere in spiacevoli conseguenze. In particolare si rischia di dover pagare sanzioni e interessi particolarmente salate, fino ad arrivare a dover fare i conti con la cartella esattoriale. Una situazione, quest’ultima, che può essere evitata semplicemente pagando la tassa automobilistica.

Come controllare i pagamenti della tassa automobilistica

In tale ambito giunge in aiuto un servizio dell’ACI, ovvero Automobile Club d’Italia, che permette di accedere in qualsiasi momento ad alcune informazioni utili sul bollo auto.

In particolare è possibile sapere se si è in regola con i relativi. Ma non solo, in caso di ritardi permette di sapere in anticipo l’ammontare delle sanzioni da dover pagare. Un servizio indubbiamente molto utile di cui è possibile usufruire semplicemente accedendo all’area dedicata sul sito dell’Aci.

Basta inserire i dati anagrafici, il numero di targa, la tipologia di auto e il gioco è fatto. Sempre sul sito dell’Aci è possibile pagare il bollo online oppure effettuando il versamento tramite il canale PagoPa. Un modo facile e veloce per controllare lo stato dei pagamenti pregressi della tassa automobilistica ed eventualmente intervenire al più presto per uscire dalla situazione debitoria.