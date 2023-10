“Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei. Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, fossi in te io ci starei”, canta Jovanotti con il brano La Mia Moto.

Proprio la moto è uno dei mezzi di trasporto più apprezzati utilizzati. Questo perché permette di raggiungere qualsiasi località di proprio interesse in modo facile e veloce.

A differenza delle auto, inoltre, è molto più facile trovare un posto dove poter parcheggiare. Un aspetto, quest’ultimo, indubbiamente importante, soprattutto per chi non ha molto tempo da perdere. Oltre agli innumerevoli vantaggi, la moto porta con sé anche tutta una serie di costi che pesano sulle tasche dei guidatori. Ma quest’ultimi hanno diritto a degli sconti grazie alla legge 104? Ecco come funziona.

Agevolazioni per l’acquisto di veicoli con la Legge 104

I titolari di Legge 104 e le persone che si prendono cura di una famigliare disabile possono acquistare un’auto usufruendo dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione Irpef al 19%.

Soffermandosi sulla figura dei caregiver, possono beneficiare di tali agevolazioni a patto che il mezzo venga utilizzato prevalentemente per svolgere delle azioni volte ad aiutare il soggetto disabile. Ne sono un chiaro esempio alcune operazioni quotidiane, come fare la spesa o comprare dei farmaci per suo conto.

Ma non solo, tra le altre agevolazioni previste dalla Legge 104 per l’acquisto di veicoli si annoverano l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ad averne diritto sono le persone sorde, non vedenti e soggetti a cui viene attestata una disabilità psichica o mentale per cui risultano titolari dell’indennità di accompagnamento.

Sconti veicoli 104: valgono anche per le moto?

Stesso discorso vale anche per coloro che presentano una grave limitazione della capacità di deambulazione o comunque ridotte capacità motorie.

Tante, quindi, sono le agevolazioni previste dalla Legge 104 per chi decide di acquistare un mezzo. Queste, è bene sapere, non riguardano solo le auto. Come si evince dalla guida dell’Agenzia delle Entrate Legge 104. Infatti, tali agevolazioni, a seconda dei casi, sono valide anche per altri veicoli come:

“ motocarrozzette . Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

motoveicoli per trasporto promiscuo . Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;

motoveicoli per trasporti specifici. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo”.

Gli sconti previsti dalla Legge 104, pertanto, possono essere utilizzati anche per l’acquisto di altri veicoli oltre alla tradizionale auto. Restano però esclusi i normali motocicli, ovvero la tradizionale moto a due ruote. Questo perché non si tratta di un mezzo di trasporto indispensabile per il soggetto disabile. Stesso discorso vale anche per l’acquisto di quadricicli leggeri, ovvero le cosiddette minicar. Quest’ultime, che possono essere guidate senza patente, non sono oggetto di agevolazione.