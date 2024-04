Avere il calendario personale delle scadenze fiscali con promemoria è possibile. Come canta Luciano Ligabue con il brano Mai Dire Mai: “Nessuno ce le ha tolte, non c’è nessuna data di scadenza. Vorrei dirti di meglio, vorrei dirti di più, tutto quello che manca”.

Tutti quanti ci ritroviamo alle prese con varie cose da fare, tanto che spesso può risultare davvero molto difficile riuscire ad adempiere ai propri doveri. Tra questi si annoverano le scadenze fiscali che devono essere assolutamente rispettate, onde evitare di dover fare i conti con pesanti conseguenze, come ad esempio delle multe salate.

Scadenze fiscali, come avere il calendario personale con promemoria

Per scongiurare di imbattersi in spiacevoli situazioni potrebbe essere d’aiuto avere un calendario personale con promemoria.

Lo sa bene l’Agenzia delle Entrate che ha deciso di mettere a disposizione dei contribuenti un servizio ad hoc per essere avvisati delle imminenti scadenze fiscali direttamente sull’app IO. Quest’ultima, ricordiamo, può essere scaricata gratuitamente sia sui dispositivi iOS che Android. Per accedere ai vari servizi è sufficiente effettuare il login attraverso le proprie credenziali Cie o Spid. Ma non solo, grazie al nuovo servizio è possibile ricevere degli avvisi in merito a rimborsi in arrivo e comunicazioni non recapitate.

Per offrire tale opportunità l’ente ha aderito alla piattaforma realizzata dalla società PagoPA, che permette di ricevere, comodamente con una sola applicazione, i messaggi delle pubbliche amministrazioni, sia a livello locale che nazionale, accreditate al servizio. A tal fine è sufficiente avere a portata un dispositivo come tablet o smartphone.

Grazie a questo servizio l’Agenzia delle Entrate vuole interfacciarsi in modo facile e veloce con i cittadini per avvisarli sulle scadenze e gli adempimenti da ricordare. Se tutto questo non bastasse, introducendo questa nuova funzione su all’app Io, l’Agenzia delle Entrate intende dire definitivamente addio ai messaggi tramite e-mail o sms.

L’Agenzia delle Entrate sbarca sull’App IO con due tipologie di notifiche

Una novità che si rivela essere una forma di protezione aggiuntiva nei confronti dei contribuenti. In questo modo, infatti, si intende, ovvero finte comunicazioni inviate da alcuni truffatori con l’intento di estorcere dati sensibili al malcapitato di turno.

Al momento sono disponibili due tipologie di notifiche, ovvero “Comunicazioni per te” e “Le tue Scadenze“. Quest’ultima voce consiste in un promemoria personalizzato che serve ad avvisare l’utente dell’avvicinarsi di alcune scadenze, come ad esempio quella di un contratto di locazione o di una rata.

Con la notifica “Comunicazioni per te“, invece, è possibile ricevere degli avvisi personalizzati, inerenti questioni fiscali che interessano il destinatario del messaggio stesso. Tra questi si annovera l’arrivo di un rimborso. Oppure informazioni inerenti l’abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Entrando nei dettagli, come riportato sul sito di Fisco Oggi: