Scadenze 730 e modello Redditi precompilato. Tutte le date da segnare sul calendario

L’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri 29 aprile ha comunicato tutti i dettagli della dichiarazione dei redditi precompilata 2024 mettendo in chiaro le principali scadenze del 730 precompilato. Nonché del modello Redditi.

Anche quest’anno è prevista una prima fase di sola consultazione nella quale i contribuenti potranno prendere visione del contenuto della propria dichiarazione per poi passare alla fase successiva. Passaggio che consentirà di accettare il contenuto della dichiarazione così come predisposto dal Fisco o di apportarvi delle modifiche. Una volta confermati o modificati i dati, sarà possibile procedere all’invio della dichiarazione dei redditi.

Vediamo nello specifico quali sono le scadenza del 730 precompilato e del modello Redditi precompilato. Da quest’anno anche i professionisti e gli imprenditori individuali potranno sfruttare la precompilata.

730 e modello Redditi precompilato. Da oggi dichiarazioni on line

A partire dal pomeriggio del 30 aprile sarà possibile accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Nel comunicato stampa sulla precompilata, l’Agenzia delle entrate ha infatti ufficializzato la data del 30 aprile; così come previsto per gli anni precedenti.

Il contribuente potrà:

accedere alla propria area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate;

visualizzare e scaricare la dichiarazione.

Per l’accesso saranno necessarie le credenziali Spid, Cie o Cns.

Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio, sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia.

In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti. Infatti il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

Precompilata anche per le partite Iva

A partire da quest’anno i titolari di partita iva potranno contare sul modello Redditi precompilato.

Infatti, tali contribuenti potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (compresi i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone fisiche) rilasciate dai sostituti d’imposta.

Scadenze 730 e modello Redditi precompilato. Tutte le date da segnare sul calendario

Da oggi si parte con la dichiarazione precompilata 2024.

Come già previsto per gli alti anni ci sarà una prima fase di sola consultazione, nella quale i contribuenti potranno prendere visione del contenuto della propria dichiarazione dei redditi. Successivamente, sarà possibile inviare il dichiarativo.

Più nello specifico, le scadenze del 730 precompilato e del modello Redditi precompilato sono le seguenti:

30 aprile , è possibile consultare e scaricare la propria dichiarazione dei redditi nonchè il foglio informativo;

20 maggio , via libera alla modifica o all'accettazione dei dati reddituali e di spesa inseriti dal Fisco;

, via libera alla dei dati reddituali e di spesa inseriti dal Fisco; 20 maggio, è possibile procedere alla trasmissione del dichiarativo.

Per inviare il 730 precompilato ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024 per il 730 ; il 15 ottobre invece è l’ultimo giorno per inviare il modello Redditi. Le stesse scadenze riguardano i modelli ordinari ossia non precompilati.

Inoltre, come specificato nel comunicato stampa sulla precompilata 2024:

In caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo biennale.

Infatti il concordato preventivo riguarda anche i forfettari.

