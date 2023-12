L’INPS è tornata qualche giorno fa nuovamente sul bonus lavoratori dello spettacolo (c.d. indennità di discontinuità). È tornata per chiarire meglio le finestre temporali di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto.

Si tratta della misura di aiuto prevista dal D. Lgs. n. 175, emanato il 30 novembre 2023 in favore di detta categoria di lavoratori e voluta per fornire un supporto economico al settore data la peculiare instabilità delle loro attività professionali.

Andiamo nel dettaglio.

Destinatari

Il bonus lavoratori dello spettacolo (o indennità di continuità) è destinata ai lavoratori del settore che rientrano tra i seguenti:

lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;

lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;

lavoratori subordinati a tempo determinato che rientrano tra i seguenti operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film; lavoratori intermittenti in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità.



L’INPS nel Messaggio n.

Bonus lavoratori spettacolo: definiti meglio i tempi di domanda

4332 del 2023 dettava i tempi di domanda e faceva sapere che seguirà una circolare che spiegherà meglio i requisiti, gli importi e il calcolo dell’indennità.

Successivamente al menzionato Messaggio n.

il bonus lavoratori dello spettacolo è introdotto, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024

il decreto sull’indennità di discontinuità prevede (regime transitorio) la possibilità per i potenziali beneficiari di presentare la domanda riferita ai periodi di competenza dell’anno 2022, entro e non oltre il 15 dicembre 2023

a far data dal 1° gennaio 2024, i periodi di competenza della misura sono quelli riferiti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda

le domande riferite al periodo di competenza 2023 potranno presentarsi dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

4332/2023, l’INPS ha poi pubblicato il nuovo Messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, in cui sono state precisate alcune cose. In dettaglio, l’istituto ha fatto sapere che:

La modalità di domanda dell’indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo sono indicate nello stesso Messaggio n. 4332/2023. Qui è detto che la domanda si presente in modalità telematica, attraverso la sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). L’autenticazione avviene utilizzando SPID/CIE/CNS, dopodiché è necessario selezionare specificamente “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa ci si può rivolgere al Contact Center multicanale chiamando gratuitamente il numero verde 803 164 da rete fissa o, a pagamento, il numero 06 164164 da rete mobile, in base alle tariffe applicate dai diversi gestori telefonici. È possibile anche fare richiesta tramite Patronato.

Riassumendo