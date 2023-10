Sanatoria cartelle, il servizio recupera bollettini (istruzioni all’uso)

L’Agenzia Entrate Riscossione ha concluso l’invio delle comunicazioni di accoglimento o rigetto della sanatoria cartelle (rottamazione quater) per coloro che hanno fatto domanda entro il 30 giugno 2023. L’iter di invio si è concluso il 30 settembre 2023.

Per coloro che, invece, al 1° maggio 2023 avevano residenza in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni, la domanda di adesione alla rottamazione scade oggi, 2 ottobre 2023 e la comunicazione di esito arriverà entro il 31 dicembre 2023.

I 5 possibili esiti

La comunicazione di accoglimento o rigetto della sanatoria cartelle è arrivata (ovvero arriva) sulla PEC o al domicilio fisico del contribuente, a seconda di ciò che si è indicato in sede di domanda.

A seconda dell’esito, la comunicazione è identificata in oggetto da uno dei seguenti codici:

AT – Accoglimento totale della richiesta (i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata)

– Accoglimento totale della richiesta (i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata) AP – Accoglimento parziale della richiesta (i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata)

– Accoglimento parziale della richiesta (i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e in parte “non definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata) AD – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di sanatoria

– i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di sanatoria AX – i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare

– i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono in parte “definibili” e nessun importo risulta dovuto. Pertanto, nella lettera non è indicato l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata. Sono invece presenti debiti in parte “non definibili” per i quali è indicato l’importo da pagare RI – Rigetto (i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata non sono “definibili” e nella lettera è dunque indicato l’importo da pagare).

La comunicazione che segue la domanda per la sanatoria cartelle può essere impugnata.

Sanatoria cartelle, come recuperare la comunicazione e i bollettini

La lettera di accoglimento ha, in ogni caso, con sé in allegato anche i bollettini di pagamento e indica le scadenze di versamento e le modalità per andare alla cassa.

Laddove si dovesse smarrire la comunicazione e/o anche i bollettini per pagare, è possibile recuperare il tutto. Ci sono due strade alternative per farlo, ossia:

accedendo area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione nella parte dedicata ai servizi informativi rivolti a cittadini e imprese. Da qui bisogna andare alla sezione dedicata alla definizione agevolata, dove si può trovare tutta la documentazione relativa alla pace fiscale riguardante tutte le edizioni della sanatoria cartelle

del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione nella parte dedicata ai servizi informativi rivolti a cittadini e imprese. Da qui bisogna andare alla sezione dedicata alla definizione agevolata, dove si può trovare tutta la documentazione relativa alla pace fiscale riguardante tutte le edizioni della sanatoria cartelle utilizzando il servizio online “Richiedi copia della comunicazione e dei moduli di pagamento”.

In questo secondo caso non serve autenticarsi, ma bisogna inserire le informazioni richieste dal servizio. Ossia:

codice Fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la definizione agevolata

scegliere l’opzione in merito a chi effettua la richiesta, ossia se fatta dall’intestatario della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata oggetto della Comunicazione di cui si richiede la copia. oppure se fatta dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede del soggetto intestatario della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata oggetto della Comunicazione di cui si richiede la copia

indirizzo e-mail su cui si intende ricevere copia della comunicazione e dei bollettini.

È necessario altresì allegare compia del documento di riconoscimento e copia di dichiarazione sostitutiva firmata. In mancanza di detta documentazione la pratica non sarà lavorata.

Infine, prima di inviare la richiesta occorre dare il consenso al trattamento dati.

