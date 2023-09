Rottamazione cartelle, cosa fare se non arrivano gli altri bollettini

Procede l’invio della comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda rottamazione cartelle. Per il 30 settembre 2023 l’Agenzia Entrate Riscossione completerà la notifica a tutto coloro che, entro il 30 giugno 2023, hanno fatto domanda di sanatoria.

Un termine diverso, invece, per chi al 1° maggio 2023 aveva residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni. Per loro la possibilità di domanda è stata portata al 30 settembre 2023 e la risposta arriverà entro il 31 dicembre 2023.

Cosa dice la comunicazione

La comunicazione che stanno ricevendo gli aderenti alla rottamazione cartelle arriva sulla PEC o al domicilio fiscale.

La risposta indicherà il codice esito della sanatoria. In caso di accoglimento, riporterà l’importo dovuto a seguito della definizione agevolata e le scadenze di pagamento a seconda del piano scelto in sede di domanda. Un piano che può prevedere un’unica soluzione ovvero un pagamento rateizzato (massimo 18 rate).

In allegato, la comunicazione avrà anche i bollettini per il versamento.

Potranno essere pagati online tramite il servizio Paga online o anche attraverso i canali telematici tradizionali di banche e poste. È possibile pagarli anche cartaceamente agli sportelli di banche e poste oppure (previo appuntamento) direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Se poi la comunicazione è di rigetto, ci saranno riportate anche le giustificazioni.

Rottamazione cartelle, dove trovare i bollettini se non arrivano

Attenzione a non dimenticare le scadenze per pagare. Saltando la scadenza si hanno altri 5 giorni per versare. Se non si paga entro 5 giorni, anche una sola rata, si decade dalla definizione agevolata. C’è, tuttavia, un modo per salvarsi, ossia pagare i bollettini della rottamazione cartelle attivando la domiciliazione bancaria.

Quando arriva la comunicazione di accoglimento della domanda, in allegato come detto ci sono anche i bollettini.

Anche qui bisogna fare attenzione. Ci sono, infatti, al massimo solo i

Gli altri saranno inviati dall’Agenzia Entrate Riscossione prima della data di scadenza dell’undicesima rata. Ad ogni modo, laddove non dovessero arrivare è possibile trovarli in rete accedendo, previa autenticazione (SPID, CIE o CNS), alla sezione “Definizione agevolata” in area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Riassumendo…