Rottamazione-quater. In arrivo i bollettini di pagamento (i primi dieci)

L’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, sta rispettando la tabella di marcia per l’invio ai contribuenti degli esiti delle domande di rottamazione-quater. Tecnicamente si tratta dell’invio della c.d. “comunicazione delle somme dovute”. Per i contribuenti ammessi alla sanatoria, alla comunicazione sono allegati anche i bollettini di pagamento. Per la precisione, per chi ha scelto di pagare in più di 10 rate (massimo di 18 rate), l’ADER invia i primi dieci bollettini di pagamento. I restanti saranno inviati in una fase successiva.

La rottamazione-quater

L’ultima versione della sanatoria delle cartelle è stata introdotta con la Legge di bilancio 2023 (Legge n°197/2022). Aderendo alla rottamazione, il contribuente dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non dovrà invece corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle multe stradali, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), non dovranno essere versate le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. Il resto deve essere pagato.

La domanda per aderire alla rottamazione poteva essere presentata entro lo scorso 30 giugno. Dopodiché, l’ADER entro il 30 settembre dovrà inviare ai contribuenti l’esito della domanda di sanatoria.

Rottamazione-quater. In arrivo i bollettini di pagamento

Proprio rispetto all’invio della comunicazione con l’esito della domanda, l’ADER sta andando abbastanza spedita. Infatti, la procedura è già arrivata ad una fase avanzata di completamento.

Come accennato in premessa, con la “comunicazione delle somme dovute“, l’ADER sta inviando anche i bollettini di pagamento. Per la precisione, chi ha optato per la rateazione con un numero di rate superiori a 10 (massimo di 18 rate), l’Agenzia delle entrate-riscossione invia i primi dieci bollettini di pagamento. I restanti saranno spediti in una fase successiva.

A breve, così come avvenuta per la precedente rottamazione, potrebbe essere attivato il servizio “ContiTu”.

Rimanendo sul discorso bollettini, il servizio “ContiTu”, consentirà al contribuente che ha un piano di pagamento ripartito in più di 10 rate di ottenere gli ulteriori bollettini da utilizzare per il versamento dall’undicesima rata in poi. Tramite il servizio è inoltre possibile ottenere la copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento relativi alle prime dieci scadenze.

A ogni modo, l’ADER invierà anche in formato cartaceo i bollettini da moduli utilizzare per il versamento dall’undicesima rata in poi.

Sulle rate, è utile ricordare che in fase di presentazione della domanda di sanatoria, il contribuente ha dovuto inserire il numero di rate prescelto. A tal proposito, si vedano le ultime FAQ sulla rottamazione delle cartelle.

Nei fatti, le alternative erano le seguenti:

pagamento in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

o in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato comporta l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Riassumendo.