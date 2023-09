Rottamazione cartelle, cosa fare per l’accoglimento parziale

Sulla PEC o nella cassetta postale, sta arrivando la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda di adesione alla rottamazione cartelle.

Una risposta che può essere positiva o negativa. Una risposta che potrebbe anche essere di accoglimento ma solo per una parte dei debiti indicati nella domanda. Ad ogni modo, in caso di diniego ne sono indicate anche le dovute motivazioni.

La risposta, ricordiamo, arriva entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per coloro che, al 1° maggio 2023, avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto Alluvioni.

La domanda di adesione alla sanatoria andava presentata, invece, entro il 30 giugno 2023. Più tempo, invece, per gli alluvionati. Per loro la scadenza è posticipata al 30 settembre 2023.

I 5 codici esito della risposta

Andando nel dettaglio del contenuto della comunicazione che gli aderenti alla rottamazione cartelle stanno ricevendo, questa può essere contraddistinta da codici diversi a seconda dell’esito.

AT – Accoglimento totale della richiesta: significa che i debiti contenuti nella domanda di adesione presentata sono interamente “definibili” e quindi nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di definizione agevolata.

Rottamazione cartelle, il rimedio all’accoglimento parziale

In particolare, questi i codici esito della risposta alla domanda di sanatoria

Quando la comunicazione ricevuta dal contribuente presenta il codice AP, dunque, significa che la domanda è stata accolta ma solo in parte. Pertanto, una parte dei debiti rientrano nella rottamazione cartelle. Mentre per l’altra parte non è possibile godere della sanatoria.

Quindi, il contribuente li deve pagare senza beneficiare della definizione agevolata (NON risparmierà sanzioni e interessi). Ad ogni modo, per questi debiti è sempre possibile chiederne la rateizzazione secondo le regole ordinarie, vale a dire:

se l’ importo da ratizzare NON è superiore a 120.000 euro NON bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica. Le rate massime ottenibili sono 72, quindi 6 anni e possono essere costanti o crescente a scelta del contribuente. La rateizzazione può essere chiesta: direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate-Riscossione oppure compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

NON bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica. Le rate massime ottenibili sono 72, quindi 6 anni e possono essere costanti o crescente a scelta del contribuente. La rateizzazione può essere chiesta: se l’importo da rateizzare è superiore a 120.000 euro, bisogna dimostrare di trovarsi in difficoltà economica per pagare, quindi, alla richiesta bisogna allegare l’ISEE del nucleo familiare. L’istanza di ratizzo si presenta compilando il modello R1 da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso. Il numero massimo di rate è sempre 72 (e possono essere costanti o crescenti).

