Rottamazione cartelle, come scaricare i bollettini da casa

È arrivata la comunicazione dall’Agenzia Entrate Riscossione che ammette alla rottamazione cartelle? Sono stati persi i bollettini allegati per fare il pagamento?

Si possono recuperare comodamente da casa e online. Vediamo come.

Innanzitutto, ricordiamo che la rottamazione cartelle edizione 2023 (rottamazione quater) è stata prevista dalla legge di bilancio 2023.

Successivamente il legislatore ha prorogato la scadenza per la domanda. Una domanda che doveva farsi, all’Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 giugno 2023. La scadenza, invece, è il 30 settembre 2023 per coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale e operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 decreto alluvioni.

L’Agenzia risponde, con l’accoglimento o il rigetto, e lo fa entro il 30 settembre 2023 ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati.

Una risposta che arriva al domicilio fiscale o sulla PEC del richiedente.

Come pagare

Se la comunicazione che arriva dall’Agenzia è di accoglimento, questa indicherà anche l’importo da pagare a seguito dell’adesione e le scadenze del piano di pagamento scelto (unica soluzione o massimo 18 rate).

Inoltre avrà in allegato i bollettini per il pagamento.

Nel caso di rigetto, invece, la comunicazione indicherà le motivazioni.

I bollettini possono essere pagati online, attraverso il servizio Paga on-line o tramite i tradizionali canali telematici di banche, poste e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito pagoPA.

È possibile anche attivare la domiciliazione bancaria o pagare il bollettino recandosi direttamente in posta o banca. In alternativa si può andare presso gli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione, previo appuntamento.

Rottamazione cartelle, come recuperare i bollettini persi

Nel caso in cui si dovessero smarrire i bollettini di pagamento ci sono due soluzioni, ossia attivare la domiciliazione bancaria oppure scaricare direttamente online i bollettini.

Per scaricare i bollettini è possibile accedere, previa autenticazione, alla sezione “Definizione agevolata” in area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia Entrate Riscossione. Qui è ammesso visualizzare e scaricare la comunicazione delle somme dovute a seguito della domanda di adesione alla rottamazione cartelle, dove si trovano anche i bollettini per pagare.

L’accesso all’area riservata avviene autenticandosi con credenziali SPID, CIE (carta identità elettronica) e CNS (carta nazionale servizi).

Riassumendo…