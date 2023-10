“La meraviglia di una casa non sta nel fatto che vi ripara e vi riscalda, né nel fatto che ne possediate i muri. Ma bensì nel fatto che essa ha lentamente deposto dentro di noi provviste di dolcezza“, affermava Antoine de Saint-Exupery.

La casa, in effetti, è un punto di riferimento per ognuno di noi. È il nostro porto sicuro, dove poter essere sempre noi stessi e tenere lontani i problemi tipici della quotidianità.

Per questo motivo si cerca di abbellirla, in modo tale da renderla accogliente e soprattutto in grado di soddisfare le varie esigenze personali.

Come ristrutturare casa nel 2024 senza 110: quali bonus alternativi restano?

Non sempre però si riesce a raggiungere il risultato sperato. Questo perché per effettuare i vari interventi bisogna sborsare necessariamente del denaro di cui spesso non si dispone. Proprio in tale ambito giungono in aiuto vari incentivi messi a disposizione del governo. Misure alternative al Superbonus, grazie a cui poternel 2024 senza spendere cifre da capogiro. Ecco di quali si tratta.

I condomini che hanno deliberato il via ai lavori entro il 25 novembre 2022 e hanno presentato la Cilas entro la fine del 2022 possono ancora beneficiare del Superbonus 110%. Coloro che avviano i lavori nel corso del 2023, invece, possono beneficiare del Superbonus al 90%. Il Superbonus comunque non è l’unica misura a sostegno delle famiglie che desiderano ristrutturare casa. Vi sono, infatti, molte altre agevolazioni che permettono di abbattere i costi. Tra queste si annoverano:

. Permette di beneficiare di una detrazione fiscale del 50% sulle spese inerenti lavori di manutenzione, sia ordinari che straordinari. Il tutto fermo restando un tetto massimo pari a 96 mila euro di spesa per ogni unità immobiliare. Tale percentuale, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe abbassarsi nel 2024 a quota 36%, su un tetto di spesa di 48 mila euro. Sismabonus . Tale incentivo potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024 e permette di coprire i lavori di manutenzione volti a ridurre il rischio sismico degli immobili che si trovano nelle zone sismiche 1,2 e 3. L’aliquota riconosciuta oscilla tra il 50% e l’85%, in base alla natura degli interventi svolti.

Ulteriori agevolazioni