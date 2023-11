Multe cancellate per le aziende che collaborano nei controlli fiscali. Come canta Lorenzo Baglioni: “E qualche volta si crea qualcosa di bellissimo, anche dalla spazzatura e dagli scarti, perché l’insieme è maggiore della somma delle parti. Insieme siamo più forti di Hulk, più veloci di Flash, più magici di un bibbidi bobbidi bu, più belli di Belle”.

Fare le cose assieme è meglio che da soli. L’unione, d’altronde, fa la forza e aiuta a superare anche gli ostacoli più ardui.

Rischio fiscale, cancellate le multe per le aziende che collaborano nei controlli

Lo sa bene il governo che al fine divuole incentivare una maggior collaborazione tra aziende e Fisco. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

A partire dal 2024, grazie al concordato preventivo biennale, i titolari di partita Iva potranno concordare con il Fisco le tasse da versare per due anni. Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, inoltre, il governo intende favorire la collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e le aziende. Permettendo a quest’ultime di evitare le multe. In pratica, si intende espandere la cosiddetta “cooperative compliance”. Ovvero un meccanismo che consente di cancellare, o quantomeno ridurre, le sanzioni nel caso in cui un’azienda decida di aderirvi e presenti un proprio sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale.

Il sistema dell’adempimento collaborativo è già attivo nel nostro Paese. Al momento, però, possono aderivi solamente le aziende con un volume di affari o ricavi pari almeno ad un miliardo di euro. L’intenzione dell’esecutivo sarebbe di abbassare tale soglia, che potrebbe pertanto essere pari a 750 milioni di euro dal 2024. A partire dal 2026, invece, la soglia potrebbe essere portata a quota 500 milioni di euro, per poi arrivare a quota 100 milioni di euro dal 2028. In questo modo un maggior numero di aziende potrà aderire a tale sistema, a patto di dotarsi di un “sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”.

Dovrà quindi essere redatto un documento che dimostri che l’impresa sia a conoscenza dei settori nei quali rischia di infrangere le norme fiscali.

Regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance”: cos’è

Ad avere il compito di certificare tale sistema sono dei “professionisti indipendenti“, quali avvocati, commercialisti o esperti contabili. L’Agenzia delle Entrate provvederà a fornire apposite linee guida su come dovrà funzionare il sistema di rilevazione all’interno dell’azienda. Si resta quindi in attesa di ulteriori novità su tale sistema e soprattutto di capire se effettivamente

Attraverso l’adempimento collaborativo si desidera instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, volto ad aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. In particolare, come spiegato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: