Il decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi è stato votato in esame definito dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023. L’esame preliminare fu fatto il 16 ottobre 2023. Tra le misure approvate passa la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF.

Un provvedimento che porterà un risparmio per i contribuenti (in busta paga o in sede di dichiarazione dei redditi). Con questa scelta, il legislatore conferma la strada già intrapresa con la legge di bilancio 2022, quando gli scaglioni passarono già da cinque a quattro.

Il passaggio da 5 a 4

Fino all’anno d’imposta 2021 gli scaglioni di tassazione IRPEF erano 5. Dal 23% fino al 43% (redditi oltre 75.000 euro). In dettaglio, questi quelli che erano in vigore:

23% – fino a 15.000 euro

27% – oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro

38% – oltre i 28.000 euro e fino a 55.000 euro

41% – oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro

43% – oltre 75.000 euro.

Con la legge di bilancio 2022, il legislatore stabiliva la riduzione a quattro e modificava anche le aliquote. In dettaglio, questi quelli che furono decisi:

23% – fino a 15.000 euro

25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

43% – oltre 50.000 euro.

Riforma fiscale, gli scaglioni IRPEF passano a tre

In applicazione della legge delega sulla riforma fiscale, il governo approvò, in esame preliminare del 16 ottobre 2023, il decreto legislativo attuativo della riforma per la parte che interessa l’imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF). Tra le misure la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni. La cosa ha trovato conferma nel decreto legislativo definitivo approvato con il Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023.

In dettaglio, questi i nuovi scaglioni IRPEF applicabili dal periodo d’imposta 2024:

23% – fino a 28.000 euro

– fino a 28.000 euro 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 43%, oltre 50.000 euro.

Dunque, rispetto a quelli in vigore per il 2022 e 2023, si accorpano i primi due.

Riassumendo…

il decreto legislativo attuativo della riforma IRPEF è passato in esame definitivo nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2023

si conferma la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni IRPEF che diventano, dal periodo d’imposta 2024: 23% – fino a 28.000 euro 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 43%, oltre 50.000 euro.



Supponendo un reddito di 25.000 euro, con i nuovi scaglioni, si pagherebbero 5.750 euro di IRPEF (il 23% di 25.000 euro) a fronte di 5.950 euro previsti con i 4 scaglioni. Dunque, un risparmio di 200 euro.