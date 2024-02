Al via la fase di presentazione dei progetti inerenti il nuovo reddito alimentare. Ad annunciarlo il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Parliamo della nuova misura di sostegno per le famiglie italiane che versano in situazioni di difficoltà economica tale da non potersi permettere nemmeno di acquistare da mangiare per il vivere quotidiano. Un sostegno NON monetario bensì materiale. I fondi allo scopo sono quelli trovati con la legge di bilancio 2023 ed ammontano a complessivi 3,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024).

I pacchi da distribuire

Il reddito alimentare, si concretizza nella distribuzione gratuita, anche tramite gli Enti del Terzo Settore, di prodotti alimentari invenduti dei negozi della distribuzione alimentare, in quanto non idonei alla vendita, Si tratta, ad esempio, di beni rimasti invenduti a causa delle confezioni rovinate o perché prossimi alla scadenza.

Mediante questo strumento, il legislatore, ha un duplice obiettivo. Da un lato contrastare lo spreco alimentare e dall’altro dare un aiuto concreto alle persone in condizione di povertà assoluta.

Per adesso è stato previsto solo in via sperimentale per 3 anni ed interessa solo i comuni capoluogo delle città metropolitane del nostro territorio ed individuati in Conferenza Unificata.

La stessa manovra 2023 rimandava ad un futuro decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la definizione delle modalità attuative di questa misura. Tale decreto è quello firmato il 26 maggio 2023.

Reddito alimentare, i progetti comunali

Il punto che, ad oggi, in nessun comune è ancora attivo il reddito alimentare. Il ritardo è notevole visto che siamo già al 2024 e visto anche che nessun comune ha già presentato un proprio progetto. La colpa della mancata presentazione, tuttavia, non è assolutamente da indirizzare agli enti locali.

La procedura di attivazione del reddito alimentare, infatti, prevede che ogni comune dovrà presentare il proprio progetto.

A questo scopo doveva seguire un avviso da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali che indicasse l’apertura della piattaforma per la presentazione di detti progetti.

Un avviso che è arrivato il 5 febbraio 2024 e ribadito il 22 febbraio 2024 (ossia ieri), in cui si informa dell’attivazione della Piattaforma per la presentazione delle proposte progettuali di Reddito alimentare, rivolto (per ora) ai soli Comuni capoluogo delle Città Metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo.

Trovi qui tutte le indicazioni operative presentazione proposta progettuale reddito alimentare. La data ultima di presentazione è fissata al 31 marzo 2024 (entro le ore 13:00).

Riassumendo