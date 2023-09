Ravvedimento speciale, l’IMU è fuori dai giochi: ecco il motivo

Il ravvedimento speciale permette di regolarizzare le dichiarazioni fiscali, o meglio le violazioni tributarie commesse con riferimento alle dichiarazioni fiscali aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2021 e precedenti. Quindi, Modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) e precedenti.

Si tratta di una forma di sanatoria che si inserisce nel pacchetto della pace fiscale voluta dal legislatore con la legge di bilancio 2023. Il vantaggio di questa particolare tipologia di ravvedimento è che, per chi aderisce, c’è un notevole risparmio di sanzione rispetto al ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997.

Qualcuno di ha chiesto se il ravvedimento speciale può applicarsi anche alla dichiarazione IMU.

Requisiti e adesione

Il primo requisito per godere del ravvedimento speciale è che la dichiarazione fiscale di cui si intende correggere la violazione sia stata, a suo tempo, validamente presentata. A questo proposito l’Agenzia Entrate ha precisato che il ravvedimento speciale si può fare anche in caso di dichiarazione fiscale “tardiva”, ossia quella non presentata entro la scadenza ordinaria ma entro i 90 giorni successivi.

È anche necessario che la violazione da correggere non sia stata già contestata, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero.

Per mettersi in regola è necessario presentare la dichiarazione fiscale integrativa e versare, oltre alla maggiore imposta, la sanzione di 1/18 e gli interessi al tasso annuo legale per i giorni di ritardo.

La dichiarazione integrativa si deve presentare entro il 30 settembre 2023, che essendo sabato passa al 2 ottobre. Entro la stessa data si deve pagare la prima o unica rata del dovuto. Il pagamento rateizzato può essere in 8 rate di pari importo (con interessi) di cui le rate successive alla prima andranno pagate entro il 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.

Ravvedimento speciale, per quali imposte è possibile

Il ravvedimento speciale, per espressa previsione normativa si può applicare solo per le violazioni aventi ad oggetto i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate. Quindi, ad esempio:

IRPEF

IRAP

IRES

IVA

ecc.

L’IMU non rientra nelle competenze dell’Agenzia Entrate. È un tributo locale gestito dai comuni. Ne consegue che non possono formare oggetto di ravvedimento speciale le violazioni inerenti l’IMU e la relativa dichiarazione annuale.

Riassumendo…