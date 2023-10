Quota 104 nel 2024: è la notizia del giorno sul fronte pensioni emersa dalla Legge di Bilancio. Nero su bianco. Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per chi l’anno prossimo avrebbe perfezionato i requisiti Quota 103 e sperava di prendere l’ultimo treno al volo per smettere di lavorare prima. Dunque nessuna novità a favore dei lavoratori, anzi un giro di vite sulle misure già esistenti. Ecco che cosa cambierà e chi potrà andare in pensione l’anno prossimo.

Dal 2024 in pensione con Quota 104: bomba del Governo su Quota 103 e Opzione Donna

Non basteranno più i requisiti Quota 103 per andare in pensione. Dal 2024 il governo ha introdotto la nuova Quota 104 spiazzando tutti rispetto alle ultime notizie sulla riforma pensioni. In mancanza di coperture per una riforma strutturale, tutti ormai davano quasi per scontata la mini proroga di Quota 103. Si parlava anche di una fusione tra Opzione Donna e Ape Social per le lavoratrici (con sconti per quelle con figli).

Servirà un anno in più per andare in pensione?

Quota 103 permetteva il pensionamento anticipato con 62 anni e 41 di contributi. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2023 anche se è stato introdotto un bonus per chi resta a lavoro pur potendo aderire alla Quota 103. Il lavoratore poteva scegliere se restare a lavoro con un bonus in busta paga calcolato come sgravio sui contributi oppure mantenere lo stesso stipendio ma una pensione più alta.

Tuttavia per chi preferiva l’uscita, la proroga di quota 103 per il prossimo anno era data quasi per certa. E invece con un giro di vite improvviso il governo ha introdotto Quota 104 nel 2024.

Quota 104 nel 2024: cosa cambia per l’età

Il requisito anagrafico per andare in pensione con Quota 104 sale a 63 anni. A parità di versamento posto che il requisito contributivo resta invariato. Addio a Quota 103 quindi ma non solo. Il governo ha cancellato anche altre misure che permettevano di andare in pensione prima dei 64 anni.

O, più esattamente, non le ha confermate. Dovrebbero restare invece gli incentivi per chi resta a lavoro e rimanda la pensione pur avendone i requisiti. Quota 104 sarà una misura unica che le ingloba e sostituisce tutte. Quota 104 e Ape 2024 formeranno un Fondo unico per l’uscita delle donne.

Novità annunciate anche per i giovani, in particolare per quanto attiene al calcolo contributivo della pensione.

Riassumendo