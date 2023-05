“La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava“, affermava Erma Bombeck.

La famiglia, in effetti, è composta da un gruppo di persone che condividono gioie e dolori della propria vita. Oltre all’aspetto prettamente sentimentale, però, si deve fare i conti anche con questioni di carattere pratico. Ne sono un chiaro esempio le varie spese che ogni nucleo famigliare deve affrontare per accedere ai vari beni e servizi di proprio interesse.

A tal fine, ovviamente, bisogna sborsare del denaro. Un gesto di per sé semplice che nasconde, purtroppo, delle difficoltà per molti nuclei famigliari che non dispongono del denaro necessario.

Questo è il tipo di famiglia che perderà il reddito di cittadinanza: tranquille due su tre

Una situazione difficile da gestire in cui si rivelano importanti gli aiuti messi in campo dal governo, come ad esempio il. Un sussidio, quest’ultimo, a cui diverse famiglie dovranno dire a breve addio. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Il governo Meloni ha deciso di dare il via ad un’importante riforma del reddito di cittadinanza, con tale sussidio pronto all’addio definitivo a partire da gennaio 2024. Al suo posto verranno introdotti l’Assegno di inclusione e, a partire dall’anno in corso, anche quello di Supporto per la formazione e lavoro. Delle novità in seguito alle quali circa 400 mila famiglie, per un totale pari a 615 mila persone, dovranno dire addio al sussidio targato Movimento 5 Stelle.

Come stimato dal Corriere della Sera, saranno colpiti dalla riforma del reddito di cittadinanza circa una famiglia su tre e una persona su quattro.

Entrando nei dettagli, l’assegno di inclusione farà il suo esordio nel 2024 e sarà destinato alle famiglie che vedono la presenza di un disabile, un minorenne o persona over 60. Stando a quanto si evince dalla relazione tecnica che accompagna il decreto legge del 1° maggio, a beneficiare di tale misura saranno mediamente 733 mila. Un numero destinato a salire nel corso degli anni successivi, fino ad arrivare a 808 mila nel 2033.

Il supporto per la formazione e lavoro, invece, debutterà a settembre del 2023. Le prime famiglie a dover dire addio al reddito di cittadinanza, pertanto, saranno i cosiddetti occupabili, ovvero coloro con un’età tra 18 e 59 anni che possono lavorare. Quest’ultimi potranno a breve accedere al supporto per la formazione e lavoro, a patto di avere un Isee inferiore a quota 6 mila euro. Ma non solo, non devono possedere i requisiti richiesti per accedere all’Assegno di inclusione. Ebbene, in base alla relazione tecnica, dovrebbero essere circa 436 mila i nuclei familiari beneficiari di questa nuova misura a favore degli occupabili, per un totale pari a 615 mila persone.