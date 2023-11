Non solo permessi 104 ma anche permesso per malattia del figlio. Sono i diritti che spettano al lavoratore dipendente. Due misure che non vanno confuse anche se a primo impatto possono sembrare simili o la medesima cosa.

In sintesi, i permessi 104 possono essere chiesti laddove si presenti, per il lavoratore (uomo o donna), il bisogno di assistere un familiare disabile (coniuge, figli, ecc.). Il permesso per la malattia del figlio, invece, lo può chiedere il lavoratore (genitore donna o uomo) laddove si presenti la necessità di doversi assentare dal lavoro per assistere il figlio con febbre, o altra malattia che si è provvisoriamente manifestata.

Questi ultimi dipendono dall’età del figlio.

Andiamo nel dettaglio.

Quelli per la 104 sono pagati

A differenza del permesso per malattia del figlio, i permessi 104 presuppongono, dunque, l’esistenza di un familiare disabile. Si concretizzano nel diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro, per 3 giorni al mese (frazionabili anche in ore). Li può chiedere anche lo stesso lavoratore disabile per se stesso.

L’autorizzazione a goderne non si chiede al datore di lavoro ma all’INPS. Una volta concessa tale autorizzazione, il lavoratore deve comunicare al datore solo (di volta in volta) i giorni o le ore di permesso che chiede. L’autorizzazione INPS ai permessi 104 si chiede una sola volta e non ogni volta che si necessita di permessi.

Sono regolarmente retribuiti. Infatti, per i giorni di assenza si percepisce un’indennità che viene anticipata dal datore di lavoro. Poi quest’ultimo recupera l’importo dall’INPS. I permessi 104 concorrono alla maturazione della tredicesima (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 2005). Inoltre, i giorni o le ore di assenza non incidono sul diritto alle ferie e sull’anzianità contributiva e di servizio.

Permessi per malattia figlio, come funzionano

I permessi per malattia del figlio, invece, sono diversi da quelli 104.

durante i primi 3 anni di vita del figlio/figlia , non è prevista alcuna durata massima di giorni di assenza

, non è prevista alcuna durata massima di giorni di assenza per i figli di età compresa tra 5 anni e 8 anni, spettano al massimo 5 giorni durante l’anno.

Bisogna distinguere a seconda dell’età del figlio. In dettaglio:

La legge non prevede alcuna indennità per queste assenza. Ad ogni modo i CCNL possono prevederla ugualmente. Non concorrono alla maturazione delle ferie, della tredicesima o altre mensilità aggiuntive e al TFR (trattamento fine rapporto). Concorrono, invece, regolarmente alla determinazione dell’anzianità di servizio.

Per giustificare l’assegna è necessario produrre il certificato che attesti la malattia del figlio. Ultima precisazione è che tali giorni non sono soggetti a controlli, ossia alle c.d. visite fiscali per malattia del lavoratore.

Riassumendo