Continua secondo il calendario ordinariamente previsto il pagamento dell’assegno inclusione. Alcuni lo riceveranno per la prima volta ad aprile. Per altri l’accredito di questo mese sarà riferito alla quarta mensilità dell’anno. Per altri ancora potrebbe trattarsi della terza o seconda mensilità.

La prestazione, ricordiamo, dal 1° gennaio 2024 ha sostituito in maniera definitiva il reddito di cittadinanza. Spetta, nel rispetto di determinati requisiti di soggiorno, residenza, cittadinanza e ISEE. È diretto, a differenza del reddito di cittadinanza, solo a nuclei familiari in cui sia presente almeno uno tra i seguenti soggetti:

minore;

disabile;

persona con almeno 60 anni di età;

soggetto in condizioni di disagio sociale.

La regola ordinaria di accredito

L’assegno di inclusione è pagato per 18 mensilità, rinnovabili, previa sospensione di un mese, per altre 12 mensilità.

L’accredito è sulla c.d. carta di inclusione.

Il riconoscimento del nuovo sussidio richiede la presentazione della domanda all’INPS, anche tramite patronato o CAF. La domanda è possibile dal 18 dicembre 2023. Oltre alla richiesta è necessario anche che sia sottoscritto il PAD (Patto di attivazione digitale). Senza detta sottoscrizione, l’INPS non procede al pagamento.

Il pagamento della prima mensilità avviene a partire dal giorno 15 del mese successivo alla presentazione della domanda e relativa sottoscrizione del PAD. Successivamente, dal giorno 27 di ogni mese sarà accreditata anche la mensilità di competenza del mese stesso. Quindi, ad esempio, ha ricevuto il primo pagamento assegno inclusione a marzo 2024 chi ha fatto domanda a febbraio e sottoscritto il PAD entro lo stesso mese.

Assegno inclusione, la prima volta ad aprile

Pertanto, sulla base di detta regola, chi ha fatto domanda assegno inclusione a marzo 2024 ed entro lo stesso mese ha sottoscritto il PAD, riceverà il primo pagamento dal giorno 15 aprile 2024. Tali soggetti poi riceveranno il pagamento della mensilità aprile a partire dal giorno 26 di questo stesso mese (si anticipa di un giorno in quanto il 27 è sabato).

martedì 28 maggio 2024;

giovedì 27 giugno 2024;

sabato 27 luglio 2024;

così via ogni 27 del mese.

Per i mesi successivi il calendario pagamento assegno di inclusione per tali soggetti e per coloro che già lo percepiscono continuerà con le seguenti date:

Ricordiamo che, la carta inclusione la si può utilizzare per acquistare beni di prima necessità, pagare le utenze (acqua, luce, gas, ecc.), fare u bonifico mensile per pagare l’affitto di casa o la rata del mutuo.

