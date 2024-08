Prenotare un appuntamento allo sportello dell’Agenzia delle Entrate e saltare la fila è possibile. Come canta Ornella Vanoni con il brano L’appuntamento: “Nella vita mia accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia”.

Tutti quanti, prima o poi, ci ritroviamo a dover fissare un appuntamento. Quest’ultimo può riguardare gli ambiti più disparati, come la sfera privata, quella professionale oppure alcuni adempimenti burocratici.

Proprio quest’ultimi si rivelano essere spesso una vera e propria fonte di stress. Questo perché ci si ritrova a dover fare i conti con lunghe code prima di poter accedere al servizio desiderato.

Prenotazione appuntamento sportello Entrate salta fila: la procedura online spiegata

Una situazione alquanto spiacevole a cui l’Agenzia delle Entrate ha cercato di porre rimedio grazie a una procedura online che permette di. Ecco come fare.

Per prenotare un appuntamento presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate saltando la fila si può ricorrere al servizio Web Ticket. Come spiegato sul sito dell’Amministrazione finanziaria, è possibile:

“prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell’Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi. La prenotazione consente di recarsi in ufficio direttamente all’ora indicata sul “ticket”.

Per ottenere il ticket virtuale basta seguire il percorso guidato e compilare il relativo form. Entrando nei dettagli per usufruire di tale servizio bisogna innanzitutto accedere alla voce “Contatti e assistenza”, quindi “Assistenza fiscale” e per finire “Elimina code online (web ticket)”. Una volta inviata la richiesta:

“si riceverà una e-mail con all’interno un link da cliccare per la conferma del web ticket. Il servizio, a questo punto, invierà automaticamente il biglietto (ticket) da stampare e presentare in ufficio”.

Il ticket, viene sottolineato, può essere prenotato dalle ore 6 fino a esaurimento della disponibilità. È valido solamente nella giornata in cui è stato richiesto e deve essere utilizzato a partire dall’orario indicato nella prenotazione.

Come prenotare un appuntamento presso l’Agenzia delle Entrate

Si invita comunque a presentarsi in ufficio qualche minuto prima dell’ora indicata sul biglietto in modo tale da evitare di perdere il proprio turno.

Attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile anche prenotare degli appuntamenti non in giornata. È sufficiente accedere alla home page e cliccare sulla voce “Prenota un appuntamento”. In alternativa è possibile fissare un appuntamento attraverso l’applicazione mobile “Agenzia delle Entrate” dal proprio tablet o smartphone oppure richiedere assistenza tramite numero verde.

In quest’ultimo caso è possibile contattare il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o il numero 06-97617689 da cellulare e scegliere l’ufficio presso il quale si desidera recarsi, avendo l’accortezza di indicare il servizio, il giorno e l’ora.

Utilizzando questo canale, tre giorni prima dell’appuntamento si riceve un sms o un’e-mail con indicato il giorno e l’ora dell’appuntamento. Ma non solo, a corredo vi è anche un link attraverso il quale, ove necessario, è possibile disdire l’appuntamento.

In ogni caso, se desiderate fissare un appuntamento presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate si consiglia di muoversi al più presto. Questo perché potrebbero volerci un bel po’ di giorni prima di poter parlare faccia a faccia con un operatore dell’ente.