Una storia di “proroga infinita” è quella della “Plastic tax”. La nuova tassa che fu istituita con la legge di bilancio 2020 e destinata a colpire il consumo dei c.d. MACSI (manufatti in plastica con singolo impiego)

che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

Allo stesso tempo, in favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI, fu istituito anche un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione dei citati manufatti compostabili.

I provvedimenti attuativi che mancano

Il comma 651 della stessa legge di bilancio 2020, demandava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), la definizione delle modalità di attuazione della nuova imposta.

Inoltre rimandava ad un ulteriore provvedimento interdirettoriale dell’ADM e dell’Agenzia Entrate il compito di stabilire le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra le due Amministrazioni finanziarie.

I due provvedimenti, ad oggi, anno 2024, non risultano ancora emanati. Anche perché, l’entrata in vigore della plastic tax continua a subire rinvii.

Plastic tax e la storia delle proroghe infinite

La storia inizia nel 2020. L’entrata in vigore della tassa era prevista a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del menzionato provvedimento attuativo.

A causa, dell’epidemia Covid-19 e dell’incertezza derivante per i settori economici coinvolti dalla nuova imposizione fiscale ci fu un primo rinvio al 1° gennaio 2021 (decreto Rilancio) e successivamente al 1° luglio 2021 (Legge di bilancio 2021).

Successivamente è intervenuto il decreto Sostegni-bis. Con tale decreto, in virtù del perdurare dell’emergenza Covid-19, prorogava ancora l’entrata in vigore della tassazione al 1° gennaio 2022. Poi c’è stata la legge di bilancio 2022 che ha spostato il tutto al 1° gennaio 2023 e a seguire la manovra 2023 che spostava ancora la data in avanti al 1° gennaio 2024.

E mica ci si è fermati qui. Adesso c’è la legge di bilancio 2024 (comma 44) che posticipa il termine di decorrenza dell’efficacia della plastic tax al 1° luglio 2024. Stessa storia anche per la sugar tax, ossia la nuova imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate.

Sarà questa davvero l’ultima proroga di una storia infinita?

Riassumendo