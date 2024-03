Negli ultimi giorni sta dilagando un certo allarmismo sull’argomento pensioni militari e Polizia di Stato. Alcune voci allarmano soprattutto gli agenti a fine carriera. Ma sono fondate?

Pensioni militari e Polizia di Stato: la verità sui requisiti 2025 e 2026

Cosa c’è di vero nelle notizie relative all’inasprimento dei requisiti che farebbe slittare le pensioni militari del 2025? In realtà ben poco. Vediamo da dove sono nate e facciamo chiarezza per far rientrare l’allarmismo che ne è scaturito.

Che cosa potrebbe cambiare? Aldilà degli allarmismi, l’unica variabile concreta potrebbe essere l’adeguamento alle aspettative di vita.

Militari e Polizia di Stato: regole per la pensione di vecchia e di anzianità

L’ultimo infatti risale a 5 anni fa, nel 2019. Per il resto militari e agenti di polizia prossimi alla pensione possono dormire sonni tranquilli.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico varia tra i 60 e i 65 anni in funzione del grado e dei singoli ordinamenti di appartenenza.

La pensione militare di anzianità richiede alternativamente uno di questo scenari:

41 anni di versamenti indipendentemente dall’età anagrafica;

montante contributo di 35 anni a fronte di un minimo di 58 anni di età;

54 anni di età e massima anzianità contributiva (80% prima del 31 dicembre 2011).

Pensioni militari e Polizia di Stato: scenari futuri

Nessun imminente cambiamento in vista quindi per le pensioni dei militari e degli agenti della polizia di Stato. L’adeguamento alla speranza di vita ex decreto ministeriale del 18 luglio 2023 è in programma per il 2027. Ma questa è una cosa che riguarda tutte le pensioni, non solo quelle delle forze armate. E comunque eventuali aggiornamenti in questo senso potrebbero far slittare la pensione di due o tre mesi non di più.

Riassumendo