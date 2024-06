Dal primo luglio 2024, l’Inps avvierà i pagamenti delle pensioni per il mese di luglio. Questo giorno rappresenta una data fondamentale per tutti i pensionati che riceveranno i loro assegni direttamente sui conti correnti, libretti postali, conti Banco Posta e Poste Pay Evolution. In questa data, inizia anche il pagamento per coloro che ritirano la pensione direttamente in contanti allo sportello non avendo scelto l’accredito.

Come sempre, anche il pagamento delle pensioni di luglio 2024 seguirà un calendario ben definito per garantire una distribuzione ordinata e puntuale.

Il calendario per chi va alla posta

Gli importi rimarranno invariati rispetto ai mesi precedenti, salvo per coloro che riceveranno la quattordicesima. Infine, le nuove modalità di pagamento per i pensionati all’estero segneranno una svolta significativa, eliminando l’uso degli assegni a favore di metodi più moderni e sicuri.

Per coloro che non hanno l’accredito della pensione sul conto corrente, libretto, ecc. occorrerà seguire la seguente turnazione:

i cognomi iniziano con le lettere dalla A alla C potranno ritirare la pensione presso gli sportelli

il 2 luglio 2024, toccherà ai pensionati con cognomi dalla C alla D ricevere i pagamenti

il 3 luglio sarà la volta di coloro i cui cognomi iniziano con le lettere dalla E alla K

la distribuzione delle pensioni continuerà il 4 luglio per i cognomi dalla L alla O

il 5 luglio per i cognomi dalla P alla R

infine il 6 luglio, solo in mattinata, per i cognomi dalla S alla Z.

Chi, invece, ha l’accredito, le pensioni luglio 2024 saranno disponibili dal primo giorno del mese stesso.

Pensioni luglio 2024: c’è la quattordicesima (non per tutti)

Per quanto riguarda gli importi delle pensioni di luglio 2024, non sono previste variazioni. Non ci saranno aumenti legati alla rivalutazione né modifiche derivanti dalla nuova riforma IRPEF. Questa riforma ha introdotto tre nuove aliquote per il 2024, ma non influirà sugli importi di luglio.

Tuttavia, alcuni pensionati riceveranno la quattordicesima , ma questa non sarà destinata agli invalidi civili e ai beneficiari di prestazioni assistenziali. La quattordicesima viene erogata solo in base ai contributi versati dal pensionato durante la sua vita lavorativa.

Un altro cambiamento significativo a partire dal 1° luglio 2024 riguarda le modalità di pagamento pensioni per i pensionati che risiedono all’estero. Non saranno più emessi assegni; le pensioni verranno accreditate esclusivamente su conti correnti o ritirate in contanti.

Riassumendo