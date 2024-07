La pensione è l’obiettivo di ogni lavoratore, dipendente e non, uomo e donna ed a prescindere dall’attività di lavoro svolto. Per questo un lavoratore versa i contributi, per godere quando sarà il momento, del premio rappresentato dalla pensione. In una lunga carriera lavorativa, come spesso è richiesto ai contribuenti per poter andare in pensione, il cambio di attività lavorativa, il passaggio da un settore all’altro e perfino il cambio di gestione pensionistica sono all’ordine del giorno. Per questo esistono strumenti come la ricongiunzione dei contributi. Strumenti che consentono di riunificare presso una sola gestione, i contributi versati in fondi previdenziali differenti.

A volte a pagamento, altre volte gratis, un lavoratore può così raggruppare tutti i contributi per raggiungere il diritto alla pensione nella gestione a cui ha deciso di presentare domanda. Uno strumento poco noto è la totalizzazione. Che in linea di massima consente di fare lo stesso. Ed in risposta ad un nostro lettore, oggi analizziamo come si utilizza questo strumento.

“Buonasera, sto vedendo di riunificare tutti i contributi che ho versato durante la mia carriera. Ho cambiato spesso settore lavorativo ed ho contributi versati in diverse casse previdenziali. Devo valutare il da farsi, magari con la ricongiunzione dei contributi. Però vorrei capire anche come funziona la totalizzazione, che mi dicono sia uno strumento gratuito. Di cosa si tratta? Potete aiutarmi?”

Pensione subito con la totalizzazione, ecco come sfruttare tutti i contributi al meglio

In effetti la totalizzazione è uno strumento che può servire per unire in una sola gestione tutta la contribuzione versata in gestioni previdenziali diverse. Non tutti i contribuenti possono usarla, ma le possibilità non sono poche che ci siano contribuenti che rientrando in questo meccanismo, possono raggiungere l’obiettivo della riunificazione dei contributi senza dover necessariamente spendere dei soldi come riscatto. Come funziona la totalizzazione? Innanzitutto va detto che la facoltà di totalizzare i contributi riguarda sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi o liberi professionisti iscritti a diverse forme di assicurazione obbligatoria.

Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);

Gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;

Gestioni previdenziali per gli iscritti in albi o elenchi professionali;

Gestione Separata INPS;

Fondo di previdenza per il clero.

Possono sfruttare lo strumento gli iscritti a più forme previdenziali tra le seguenti:

Le regole della pensione in regime di totalizzazione

Tra l’altro, con requisiti bloccati fino al 31 dicembre 2026, con la pensione in regime di totalizzazione, si può raggiungere il diritto al trattamento di vecchiaia ordinario con 66 anni di età a prescindere dal genere e con 20 anni di versamenti contributivi. In pratica, servono sempre i soliti 1.040 contributi settimanali che servono a tutti per la pensione di vecchiaia ordinaria, che però si centra per la generalità dei lavoratori a 67 anni di età. naturalmente per chi deve accedere alla pensione in regime di totalizzazione, bisogna fare attenzione alla maturazione degli ulteriori requisiti che eventualmente sono previsti dai singoli ordinamenti dove il diretto interessato ha versato contribuzione. Perché da fondo a fondo molto cambia.

Totalizzare i contributi è possibile anche con l’estero

Sempre per la totalizzazione, che in questo caso si chiama internazionale, lo strumento si può usare pure per unificare i contributi versati negli Stati Esteri.

Parliamo naturalmente dei Paesi della UE ma anche di tutti gli Stati Esteri con cui l’Italia ha sottoscritto le cosiddette convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Per la totalizzazione estera l’unico requisito soggettivo da detenere è quello della contribuzione minima che deve essere stata versata in quell’apposito Stato, che non può essere inferiore a 52 settimane.

La totalizzazione non può essere sfruttata da chi ha già presentato domanda ed abbia ottenuto il via libera alla ricongiunzione.

E naturalmente non si può sfruttare la totalizzazione dei periodi contributivi per i già titolari di pensione diretta erogata da uno dei fondi dove il diretto interessato ha versato contributi.L’importo della pensione è determinato con il meccanismo pro quota , ovvero in base alle regole di ciascuna gestione. A dire il vero le pensioni vengono calcolate con le regole del sistema contributivo a meno che il lavoratore interessato abbia una iscrizione antecedenti il 1996 in una delle gestioni interessate ed abbia raggiunto nella stessa gestione il diritto ad una pensione autonoma da parte della gestione stessa. In questo caso il calcolo della pensione è misto.