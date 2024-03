La pensione di reversibilità (detta anche pensione di vedovanza), come noto, è una prestazione previdenziale prevista dal sistema di sicurezza sociale italiano. È destinata ai superstiti di un lavoratore o pensionato deceduto, sia esso dipendente pubblico o privato, autonomo o iscritto a forme speciali di previdenza. Lo scopo di questa prestazione è garantire un sostegno economico ai familiari del defunto che fossero a suo carico.

Ad esempio, nel rispetto di certi requisiti (soprattutto reddituali) la reversibilità spetta al coniuge superstite e ai figli del deceduto.

La pensione di vedovanza per coniuge e figli

In alcuni casi spetta anche ai genitori del deceduto o ai suoi fratelli e sorelle. Vediamo quando ciò può avvenire

La pensione di reversibilità viene erogata al coniuge superstite, ai figli e, in alcuni casi, ad altri familiari che fossero economicamente dipendenti dal deceduto. I requisiti specifici e le condizioni variano a seconda del rapporto di parentela con il defunto e della situazione personale del richiedente. In sintesi:

Coniuge superstite (anche se separato) : ha diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dall’età o dalla situazione lavorativa

: ha diritto alla pensione di reversibilità indipendentemente dall’età o dalla situazione lavorativa Figli: Hanno diritto alla pensione fino al compimento dei 18 anni, oppure oltre tale età se studenti, inabili al lavoro o fino al compimento dei 26 anni se iscritti a corsi universitari, con alcune specifiche condizioni.

La reversibilità anche al coniuge divorziato a condizione che siano rispettati in capo ad esso tutti i seguenti requisiti:

sia titolare dell’assegno divorzile;

non sia passato a nuove nozze;

la data di inizio del rapporto assicurativo previdenziale del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tutti i casi, la domanda pensione reversibilità si fa all’INPS.

Pensione di reversibilità, quando anche per genitori e fratelli/sorelle

Possono avere diritto alla pensione di reversibilità anche gli altri familiari del deceduto ed in particolare i suoi genitori, i fratelli e le sorelle.

Andando nel dettaglio, la reversibilità spetta ai genitori del deceduto se mancano il coniuge e i figli o se, pur esistendo essi non ne abbiano diritto e i genitori dell’assicurato al momento della morte di quest’ultimo:

abbiano compiuto il 65° anno di età;

non siano titolari di pensione diretta o indiretta;

risultino fiscalmente a carico del deceduto.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, la pensione di reversibilità è per i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione diretta o indiretta, siano a carico del lavoratore deceduto.

Riassumendo…