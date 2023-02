Pensione marzo 2023, in arrivo il cedolino con l’aumento (le date)

Ci siamo, un altro mese sta per giungere al termine. Sta per entrare quello della primavera 2023. E con lui anche il pagamento della pensione marzo 2023. Un cedolino pensione che porterà con se anche un aumento dell’assegno pensionistico mensile per chi non lo ha ancora ricevuto.

Sarà l’effetto di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 n. 197). In pratica, l’INPS qualche giorno ha fatto sapere che, in attesa che la manovra del nuovo anno venisse approvata, ha attribuito la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100% in tutti i casi in cui l’importo di pensione cumulato fosse compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro).

Successivamente all’approvazione della manovra, l’INPS ha poi effettuato il calcolo della perequazione relativa ai trattamenti pensionistici il cui importo cumulato sia superiore a 4 volte il trattamento minimo secondo le fasce di importo e le relative percentuali previste dal comma 309 della manovra stessa.

Di conseguenza, per questi ultimi l’importo della pensione viene aggiornato dal mese di marzo 2023 e saranno messi in pagamento anche gli arretrati di rivalutazione riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Le date di pagamento pensione marzo 2023

Dunque, per chi non ha ricevuto l’aumento a gennaio, si ritroverà la pensione marzo 2023 adeguata alla rivalutazione e sul relativo cedolino si troveranno anche gli arretrati di gennaio e febbraio.

Per chi riceve l’accredito mensile sul conto corrente o sul libretto postale con IBAN, si ritroverà la pensione marzo 2023, il giorno 1 del mese stesso.

Coloro che, invece, ritirano la pensione marzo 2023 in contanti direttamente alla posta, sono invitati a seguire questo calendario:

mercoledì 1 marzo, dalla A alla B

giovedì 2 marzo, dalla C alla D

venerdì 3 marzo, dalla E alla K

sabato 4 marzo, dalla L alla O

lunedì 6 marzo, dalla P alla R

martedì 7 marzo, dalla S alla Z.

Il cedolino pensione, dove trovarlo

Ogni pensionato potrà vedere il proprio cedolino. Ossia il documento che permette di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare.

Per vedere il cedolino pensione marzo 2023 basta andare sul sito dell’INPS ed accedere all’area riservata con credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi). Da qui, ricercare con l’apposito motore “cedolino pensione”. Poi andare sulla voce “Verifica pagamento” e scorrere il mese di riferimento che si vuole visionare.

L’INPS, nel comunicato del 23 febbraio 2023, ricorda ai pensionati che sul rateo di pensione marzo 2023 sono prelevate, oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste ultime, infatti, sono trattenute in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.