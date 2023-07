La pensione da macchina rientra nella recente sentenza della Corte Costituzionale (224/2022) sul ricalcolo? A distanza di circa un anno c’è ancora confusione sull’applicazione per i singoli casi. E molti operai sono in alto mare.

Analizziamo un paio di casi specifici giunti in redazione per fare chiarezza su una regola che non vale proprio per tutti. O meglio non vale propriamente per tutti i tipi di pensione.

Ricalcolo della pensione di vecchiaia: requisiti

“Buongiorno, nove anni fa sono andato in pensione da macchina anticipata. Nel 2024 avrò i requisiti per il passaggio alla pensione di vecchiaia, anche se non credo di aver coperto tutti i periodi tra disoccupazione o cassa marittima. Mi chiedo se ho diritto al ricalcolo della mia pensione e se, in caso di risposta affermativa, devo presentare apposita domanda oppure viene fatto in automatico”.

In primis confermiamo che la pensione da macchina di vecchiaia rientra nelle erogazioni che, da circolare Inps n.

66, danno diritto al ricalcolo. Fanno eccezione quelle liquidate intermate con il calcolo contributivo.

L’Inps provvede in automatico alla verifica del diritto al momento del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tuttavia sono richiesti alcuni requisiti ulteriori. Nel caso del lettore non possiamo sapere con certezza, visti i pochi elementi forniti, se sussistono i contributi da prolungamento negli ultime 260 settimane da prendere a riferimento come calcolo.

Va tenuto anche presente che i prolungamenti vengono interrotti. Andrebbero anche verificati i contributi accreditati al 31.12.1995.

Pensione da macchina, dà diritto al ricalcolo? Lavoratori in alto mare

Non rientrano invece nel ricalcolo le pensioni anticipate con quota 100, 102 o 103.

La Sentenza Costituzionale in analisi non contempla neppure l’assegno di invalidità.

Riassumendo