“Il forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché apre delle possibilità, non certezze… Perché non cerca la fine, ma va verso l’infinito“, affermava Giacomo Leopardi.

Avere qualche dubbio può aiutare a vivere meglio, perché permette di non prendere tutto alla leggera, bensì porta a ponderare bene ogni situazione e possibilità. Nulla d’altronde deve essere dato per scontato. La vita infatti è piena di imprevisti e può capitare che non sempre le cose vadano come sperato. Un concetto che ben si adatta ai contesti più disparati, come quello privato e lavorativo.

Ma non solo, anche la burocrazia sembra spesso giocare con noi, rendendo complicato l’accesso alle varie misure. Ne sono un chiaro esempio i tanti lavoratori che non sanno bene quando potranno finalmente andare in pensione, dato che nel corso degli anni i requisiti anagrafici e contributivi sono stati cambiati e spesso inaspriti. Basti pensare che per la pensione di vecchiaia si deve avere almeno 67 anni.

In pensione a 60 anni: ecco quando è ancora possibile

Questo, però, non riguarda tutti. Sono ancora molti, infatti, a poter uscire prima dal mondo del lavoro, addirittura all’età di 60 anni. Ecco in quali casi e i requisiti richiesti.

Andare in pensione all’età di 60 anni è possibile. Diverse, infatti, sono le soluzioni disponibili, come le seguenti: