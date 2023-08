Pensione a 62 anni o con 37 anni e 10 mesi di contributi: ecco vantaggi per lavoratore e aziende

Contratto di espansione, pensioni e nuove assunzioni nelle aziende con almeno 50 dipendenti Il contratto di espansione riguarda pertanto aziende alle prese con un processo di riorganizzazione aziendale. Perché di fronte a una modifica dei processi aziendali, con la necessità di dotarsi di addetti propensi alle nuove tecnologie, è evidente che ci sia necessità di formare di nuovo il personale. Per questo lo strumento può prevedere prepensionamenti per il personale più anziano, e nuove assunzioni di personale più giovane. Oppure la riduzione di orario di lavoro per quelli prossimi alla pensione prima citati, bisognosi anche di nuova formazione. Per quanto riguarda le nuove assunzioni, il rapporto dovrebbe essere di 1 a 3, perché per ogni 3 dipendenti che vengono posti in pensione anticipata con il contratto di espansione, bisogna assumerne uno nuovo. Pensione con il contratto di espansione, ecco l’oggetto dell’intesa

Ma come si fa ad essere certi che l’operazione vada in porto, sia per le nuove assunzioni che per i pensionamenti? Tutto parte da una intesa che l’azienda deve trovare con i sindacati più rappresentativi in seno alla stessa azienda. Un accordo da stipulare ufficialmente in sede ministeriale (presso il Ministero del Lavoro). Infatti nel contratto ci devono essere riportati i seguenti dati:

Lavoratori da assumere, con tanto di profili professionali che vanno indicati e che devono essere in linea con il processo di riorganizzazione;

Il periodo di tempo che l’azienda si impone di rispettare per queste nuove assunzioni;

La riduzione complessiva dell’orario di lavoro per il vecchio personale;

Il numero dei lavoratori che verranno posti in pensione anticipata con il contratto di espansione.

Come funziona il contratto di espansione dal punto di vista dell’azienda

L’azienda quindi si assume l’onere di coprire finanziariamente la pensione che l’INPS erogherà mese per mese ai nuovi pensionati in anticipo derivanti dal contratto di espansione. Sempre l’azienda, potrà godere di un vantaggio sull’esborso, in misura pari alla Naspi che teoricamente doveva percepire il lavoratore in sede di licenziamento. In pratica, il corrispettivo dell’indennità di disoccupazione INPS che doveva prendere il lavoratore, finisce come sgravio sulle coperture dei pre-pensionamenti che l’azienda deve sobbarcarsi.

Inoltre, l’assunzione di nuovo personale al posto del vecchio, produce risparmi per l’azienda. Sia perché la formula 1 a 3 produce un taglio di personale, ed anche perché un neo assunto costa meno rispetto ad un dipendente anziano.

Come funziona la misura dal punto di vista del lavoratore

Dal lato del lavoratore, il vantaggio importante è quello della pensione in anticipo. Perché si tratta di un anticipo che può arrivare come dicevamo, fino a 5 anni sia per chi ha l’obbiettivo della pensione di vecchiaia e sia per chi ha l’obbiettivo della pensione anticipata.

La pensione erogata con ilè quella maturata alla data di uscita dall’azienda per cui si lavora. Per i dipendenti dentro il contratto di espansione, ma nell’orbita della pensione anticipata (perché si trovano con almeno 37 anni e 10 mesi di contributi), c’è un vantaggio in più.

Essendo la pensione anticipata una misura disallineata rispetto a qualsiasi riferimento all’età del diretto interessato, il lavoratore e pre-pensionato ha diritto alla contribuzione figurativa per tutti gli anni di anticipo. In pratica il lavoratore non ci rimetterà nulla sulla pensione futura anche se interrompe 5 anni prima i versamenti dei contributi. Contribuzione figurativa che è anche questa a carico dell’azienda. Per il contratto di espansione serve l’ok dell’azienda. dei sindacati, ma serve anche la non opposizione dei lavoratori interessati.